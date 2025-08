'Hensynsløs tilsidesættelse af sikkerhed': Rapport kritiserer Titan-piloten Rush

Det katastrofale tab af Titan undervandsfartøjet og dets fem personer under dykning til 3.8 km dybde Titanic At vragstedet i juni 2023 kunne forebygges, har den amerikanske kystvagts marineinspektør (MBI) tirsdag udtalt i en hårdtslående rapport om baggrunden for den fatale hændelse.

Begivenhederne blev beskrevet i nogen grad detaljeret i Divernet rapporter på det tidspunkt og i kølvandet på hændelsenDen "indledende begivenhed" var et tab af strukturel integritet, der forårsagede den katastrofale implosion af Titan's skrog, hvor det sandsynlige fejlpunkt er den klæbende samling mellem dens titaniumforreste kuppel og titaniumsegmentet eller kulfiberskroget.

Fejl i undervandsfartøjets design og konstruktion havde svækket dets strukturelle integritet, hvilket sandsynligvis blev forværret over tid. De primære medvirkende faktorer, der førte til implosionen, var ifølge MBI-rapporten operatøren OceanGates utilstrækkelige design-, certificerings-, vedligeholdelses- og inspektionsproces for Titan.

Marinesikkerhedsingeniører undersøger Titans genvundne agterste titanium-endekappe (US National Transportation Safety Board)

Blandt mange andre detaljer, 327-side rapport henviser til omfanget af bedrag involveret i salg Titanic ekspeditioner til "missionsspecialister", en betegnelse for at betale passagerer designet til at omgå regler, på en ubåd, der kun havde gennemgået 11 testdyk og ikke havde overskredet dykkerdybder, før den begyndte at tage disse passagerer ned til Titanic.

Oppustede tal

Rapporten afslører "et foruroligende mønster af vildledning og hensynsløs tilsidesættelse af sikkerhed i OceanGates drift af" Titan "undervandsfartøj," med OceanGates administrerende direktør Stockton Rush, der som pilot var en af de fem omkomne i hændelsen, "tilsyneladende bruger oppustede tal for at styrke den opfattede sikkerhed og antallet af dykkere i det endelige Titan skrog.

"Denne bevidste manipulation af data skabte et falsk indtryk af ubådens dokumenterede pålidelighed og sikkerhed, og afgørende nok gav denne vildledning en oppustet følelse af sikkerhed og tryghed til missionsspecialister," siger MBI. "Den begrænsede testning af den endelige Titan skroget modsiger direkte enhver påstand om streng validering.”

Som et eksempel på, hvad der beskrives som Rushs "foragt for traditionelle sikkerhedsprotokoller for undervandsfartøjer", angiver rapporten, at han i 2021 havde valgt kun at bruge fire i stedet for de krævede 18 bolte til at fastgøre Titan's forreste kuppel til resten af ubåden, “fordi det tog kortere tid”.

Titan-undervandsfartøjet og dets platform (OceanGate)

Ingeniørdirektørens indsigelser blev tilsidesat, og selvom Titan Da boltene var blevet hejst op på moderskibet, var de blevet revet over, hvilket fik kuplen til at løsne sig og falde ned på den undersøiske platform. Dette skulle efter sigende understrege "OceanGates tilbøjelighed til ikke at vurdere operationelle risici grundigt, idet de ofte prioriterer operationel effektivitet frem for sikkerhed".

Det siges, at virksomheden ikke har undersøgt og adresseret kendte skrogafvigelser ordentligt efter dens 2022-udredning. Titanic ekspedition. Titan's realtidsovervågningssystem havde genereret data, der burde have været analyseret og handlet ud fra, men OceanGate havde ikke udført forebyggende vedligeholdelse eller lagret data korrekt. Titan under dens forlængede pause før ekspeditionen i 2023.

'Implosion er næsten en sikkerhed'

MBI refererer til en "giftig arbejdspladskultur" hos OceanGate, hvor medarbejdere, især dem i tekniske og operationelle roller, "bliver frarådet og nedgjort for at give udtryk for bekymringer, hvilket skaber et miljø, hvor sikkerhed blev sat på sidelinjen, og bekymrede medarbejdere enten sagde op eller blev afskediget".

Rushs mange roller som medstifter, administrerende direktør, bestyrelsessekretær, chefpilot og primær investor "gjorde det muligt for ham gradvist at konsolidere sin centraliserede og dominerende kontrol over alle OceanGates beslutninger og operationer," står der i rapporten.

Stockton Rush: 'Foragt for traditionelle sikkerhedsprotokoller til undervandsfartøjer'

"Denne virksomhedsstruktur, kombineret med fraværet af meningsfuld ekstern kontrol og ledelsens afvisende holdning til sikkerhedsproblemer, skabte et miljø, der muliggjorde Titan at fortsætte driften med truslen om dens endelige implosion næsten helt sikkert voksende.”

De fire mænd, der døde sammen med Rush, var franske ubådsveteraner og Titanic Specialisten Paul-Henri Nargeolet og de britiske statsborgere Hamish Harding og Shahzada Dawood og hans 19-årige søn Suleman. Ekspeditionen i 2023 var blevet annonceret som fem separate missioner af 8-10 dages varighed, og missionsspecialisterne på det dødsdømte "Dive 88" havde betalt £650,000 i gebyrer for dykket.

OceanGate siges at have stået over for stigende økonomiske underskud, da nervøse sponsorer havde trukket sig.

Ifølge rapporten blev underskrivelsen af ansvarsfraskrivelser af missionsspecialister normalt planlagt til at finde sted lige før de planlagte dyk. På det tidspunkt, selvom der tidligere var lovet et "74-timers internt træningskursus", ville de have opdaget, at træningsniveauet havde varieret betydeligt og ofte været langt fra tilstrækkeligt, mens lægeundersøgelser enten var utilstrækkelige eller ikke-eksisterende.

Sikkerhedsforanstaltninger for fremtiden

Rapporten henviser til et utilstrækkeligt nationalt og internationalt regelsæt for undervandsoperationer og "fartøjer med nyt design" samt en ineffektiv whistleblowerproces i henhold til Seaman's Protection Act i USA.

Den indeholder derfor 17 sikkerhedsanbefalinger, der har til formål at styrke tilsynet med undervandsoperationer, forbedre koordineringen mellem amerikanske føderale agenturer og lukke huller i international maritim politik.

Disse anbefalinger omfatter begrænsning af betegnelsen "oceanografisk forskningsfartøj" for undervandsfartøjer; udvidelse af føderale og internationale krav til alle undervandsfartøjer, der udfører videnskabelige eller kommercielle dyk; og krav om kystvagtdokumentation for alle amerikanske undervandsfartøjer.

Hvad der skete med Titan kan varsle nyt tilsyn med undervandsfartøjer (OceanGate)

Kystvagtens MBI-rapport har også anbefalet at styrke kystvagtens personale for at støtte nyt tilsyn med konstruktionen af undervandsfartøjer og "fartøjer med nyt design", herunder feltinspektioner.

Yderligere anbefalinger omfatter krav om, at operatører af undervandsfartøjer skal indsende dykker- og beredskabsplaner til lokale kystvagtsofficerer; evaluering af kystvagtens undersøiske eftersøgnings- og redningskapaciteter; og samarbejde med Den Internationale Søfartsorganisation (IMO). (IMO) at definere ubåde til passagerer og udvide internationale sikkerhedskrav for deres operation på åbent hav.

Stærkere tilsyn

Rapporten opfordrer også til en ny arbejdsmiljøforvaltning (OSHA) og kystvagtaftale om at præcisere protokoller for whistleblowerefterforskning og forbedre koordineringen mellem myndighederne i USA.

"Den toårige undersøgelse har identificeret flere medvirkende faktorer, der førte til denne tragedie, og har givet værdifulde erfaringer, der kan forhindre en fremtidig hændelse," kommenterede Titan MBI-formand Jason Neubauer: "Der er behov for stærkere tilsyn og klare muligheder for operatører, der udforsker nye koncepter uden for den eksisterende lovgivningsramme."

Neubauer sagde, at han var optimistisk med hensyn til, at resultaterne og anbefalingerne ville "bidrage til at forbedre bevidstheden om risiciene og vigtigheden af ​​korrekt tilsyn, samtidig med at de stadig ville give en vej til innovation".

Kystvagtens kommandant skal nu gennemgå rapporten, før der udstedes et "endelig handlingsmemorandum".