Roma – Wakatobis dykkersted #42

For undervandsfotografen kan Romas storslåede samling af koraller og unikke fiskeliv ved Wakatobi give et svært valg – makro eller vidvinkel.

Roma er et af de mest populære og berømte dykkersteder, der findes i det private havreservat, som vedligeholdes af Wakatobi Dive ResortTalrige publikationer, blogs og gæsteanmeldelser har betegnet det som et af verdens førende dykkersteder. Beliggende lige ud for det nordvestlige hjørne af Tomia-øen, stiger denne aflange havbjergkæde fra dybt vand til inden for to meter fra overfladen ved lavvande. Stedet har fået sit navn fra den frynsende ring af kartoffelkoraller, der omgiver formationens top i et mønster, der minder om Colosseum i Rom.

Anemonefisk med deres slangeanemoner blomstrer blandt koloniernes kartoffelkoraller, der dominerer det lavvandede område af romaernes aflange havbjerg.

pinnacle's lavvandede top er ofte indhyllet i hvirvlende skyer af fusiliers, pyramidesommerfuglefisk, sergentmajorer, snappere og rødtandede triggerfish, der glæder snorklere, der er velkomne til at ledsage dykkere på besøg på stedet. Med klart vand og rigeligt sollys kan snorklere gå på jagt efter livet i havet blandt de mange koraller, der trives i Roma. Dette øverste niveau er hjemsted for adskillige kolonier af anemoner og deres hjemmehørende klovnefisk, og stedet er kendt for sin bestand af båndede havkraits, som ofte kan ses smyge sig gennem folder og sprækker i havbunden.

Midt i dybet ved Roma bliver en dykker mødt af en stor skole snapper.

Når dykkere stiger ned fra toppen, kan de blive nedsænket i en stor skole af sortfinnede og storøjede barracudaer eller svømme ind i en myldrende masse af snapper og jack crevalle.

På tværs af Romas havbjerglandskab er en tæt blanding af hårde koraller og svampe, mange med crinoider aborrer på toppen.

Ved 20-meter-mærket deler stedets frodige koralkolonier plads med en lund af store tøndesvampe. Et kig ind i de indre fordybninger af disse store filterfødere kan afsløre et væld af små krebsdyr

Almindeligvis kendt som skive- eller rullekoral, kan enorme kolonier af Turbinaria mesenterina ofte antage en konfiguration, der ligner en kæmpe rose. Roma har to sådanne formationer, hvor den største spænder omkring 6 meter (20 fod) på tværs.

Intet besøg i Roma er komplet uden et stop for at se signaturformationen kendt som The Rose. Denne cirkulære koloni af turbinaria-koraller måler omkring 6 meter (20 fod) på tværs. Set fra oven kombineres formationens skulpturelle bladlignende folder for at skabe indtrykket af en kæmpe rosenblomst. Baseret på størrelsen af ​​denne koralkoloni anslås den at være mindst 300 år gammel.

Når det kommer til vidunderlige skatte og godbidder, bringer Roma dem store som små, selv de allermindste som denne Pontohs dværgsøhest (Hippocampus pontohi).

Efter at have set The Rose begynder dykkere typisk en langsom opstigning, der giver mulighed for profiler på flere niveauer på mere end en time. Når de stiger op over havbjergets højderyg, kan de vælge mellem to tydeligt forskellige landskaber. Til venstre bliver toppen til en næsten lodret væg, der er dækket af en tæt blanding af hårde koraller og svampe. Crinoider sætter sig på yderkanten af ​​forgrenede koraller og strækker sig friserede, flerfarvede fangarme for at fange forbipasserende bidder, som strømmen kommer med. Nærmere kig kan afsløre krokodillefisk sat ud i baghold på kanten af ​​et udspring.

For undervandsfotografer kan Roma præsentere en hård opfordring til, hvilken vej de skal gå – makro eller vidvinkel. Hvis du går bredt ud, risikerer du at gå glip af fantastiske makromotiver som denne lilla bladskorpionfisk.

Den modsatte side af bjerget byder på en blidere hældning dækket af pavona-koraller og klumper af farverige svampe, alt sammen spredt mellem pletter af hvidt sand. Korallernes salatlignende arme giver ly til en række små revfisk. Blæksprutte og blæksprutte findes på dette websted med forudsigelig regelmæssighed. Et nærmere kig afslører flerfarvede nøgensnegle, der er engageret i langsomme, glidende marcher, mantis-rejer på jagt og gulbåndede kæbefisk, der udgraver huler i sandpletterne.

