Satellitter/AI placerer de 'beskyttede' områder i beskyttede havområder

at 10: 39 am

En undersøgelse, der er den første af sin slags, har vist, at det lykkes beskyttede havområder (MPA'er) at begrænse industrielt fiskeri – men kun dem, der er blandt verdens bedst håndhævede og fuldt ud udnytter hjælpemidler som satellitsporing og kunstig intelligens.

Den fagfællebedømte forskning har med sikkerhed titlen Lidt til intet industrielt fiskeri forekommer i fuldt og stærkt beskyttede havområderSatellitbilleder kombineret med AI-teknologi kan opdage de tidligere usporbare fartøjer, der er ansvarlige for ulovligt fiskeri, fastslår den, hvilket rejser spørgsmålet om, hvorfor et område, der er udpeget som beskyttet havområde i det 21. århundrede, skal forblive en "papirpark".

Ifølge rapporten havde 78.5 % af de 1,380 beskyttede havområder, der blev udvalgt til undersøgelse, ingen kommerciel fiskeriaktivitet. Af de beskyttede havområder, hvor satellitbilleder opdagede ulovlig fiskeriaktivitet, havde 82 % i gennemsnit færre end 24 timers fiskeri pr. kalenderår.

Jack ved Roca Partida, Revillagigedo-øerne (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Stærkt beskyttede beskyttede havområder havde i gennemsnit ni gange færre fiskerfartøjer pr. kvadratkilometer end ubeskyttede kystområder.

Beskyttede havområder, der er udpeget som strengt beskyttede, men med betydelig fiskeriaktivitet, omfattede dem i Chagos Marine Reserve, South Georgia & South Sandwich Islands og Great Barrier Reef Marine Park (kombineret med Great Barrier Reef Coast Marine Park), hver med omkring 900 timers fiskeri om året.

"Fordi strengt beskyttede havområder modvirker ulovligt fiskeri, er der langt flere fisk inden for deres grænser; de producerer mange flere unger og hjælper med at genopbygge de omkringliggende områder," bemærker medforfatter til studiet, Enric Sala, National Geographic-forsker i residens og grundlægger af Uberørte have"Med andre ord, fiskeindustrien drager fordel af at følge reglerne."

Jomfruhummere, Roca Partida, Revillagigedo-øerne (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Overløb af fisk

Anden forskning har vist, at oversvømmelse af fisk og hvirvelløse dyr fra beskyttede havområder kan øge fangsterne uden for deres grænser med mellem 12 og 18 %.

"Ulovligt fiskeri finder sted i områder af havet, der er afsat til beskyttelse, men ved hjælp af satellitter har vi – for første gang nogensinde – fundet ud af, at beskyttelsesniveauet bestemmer, hvor stor en risiko industrifiskere er villige til at tage," siger Sala.

Ifølge undersøgelsen bringer ulovligt fiskeri både havets økosystemers sundhed og fiskeriindustriens økonomiske stabilitet i fare. Strengt beskyttede beskyttede havområder genopretter havlivet inden for deres grænser, forbedrer det lokale fiskeri, skaber arbejdspladser og økonomiske fordele og opbygger modstandsdygtighed over for et opvarmet hav.

I de beskyttede havområder, der kun er minimalt eller let beskyttet, forsvinder fordelene stort set.

Fisk og koralrev ved Pulo Anna, Palau (Manu San Félix, National Geographic Pristine Seas)

"Havet er ikke længere for stort til at se på. Med banebrydende satellitter og kunstig intelligens gør vi ulovligt fiskeri synligt og beviser, at stærk havbeskyttelse virker," siger Juan Mayorga, medforfatter til studiet og forsker ved Pristine Seas.

For at nå frem til deres konklusioner analyserede forskerne fem milliarder fartøjspositioner fra det automatiske identifikationssystem (AIS), et GPS-baseret sikkerhedssignal, der transmitteres af mange industrielle fiskefartøjer.

De parrede disse data med satellitbilleder genereret af Synthetic Aperture Radar (SAR), som kan registrere fartøjer uanset vejr- eller lysforhold.

Kombinering af datasættene med brug af AI-modeller udviklet af Global Fishing Watch gjorde det muligt for forskerne at opdage de fleste fiskerfartøjer over 15 meter lange, herunder 'mørke' fartøjer, der undgår at udsende deres placering.

Barracuda ved Bikar-atollen på Marshalløerne (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Det fulde billede

"Intet enkelt datasæt kan løse udfordringen med at overvåge fiskeriaktivitet til søs; hver enkelt datasæt har sine blinde vinkler," siger Mayorga. "Men når vi kombinerer dem, kommer deres styrke til syne."

"Ved at kombinere AIS-sporing med satellitradarbilleder og kunstig intelligens er vi nu meget tættere på det fulde billede af menneskelig aktivitet på tværs af havet."

"Det er især vigtigt i havets kronjuveler – verdens stærkest beskyttede områder – hvor indsatsen for håndhævelse og biodiversitet er størst."

Angelfish, San Benedicto, Revillagigedo-øerne (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

AIS-data overså næsten 90 % af SAR-baserede fiskerfartøjsdetekteringer i beskyttede havområder, siger forfatterne, hvorimod den nye metode tilbyder en effektiv måde at vurdere overholdelse af fiskeriregler og bygge bro over blinde vinkler i nuværende overvågningsmetoder.

"Ved at bruge satellitter til at spore fiskerfartøjer kan lande forudsige placeringen af ulovlige aktiviteter og målrette patruljeindsatsen, hvilket sparer både arbejdskraft og penge," konkluderer studiets hovedforfatter, professor Jennifer Raynor fra University of Wisconsin-Madison. Forskningsartiklen er udgivet i tidsskriftet Videnskab.

Også på Divernet: De fleste havbeskyttelsesforanstaltninger virker ikke, Flot 30×30 lover 'en dråbe i havet', Hårdtslående Attenborough-film fordømmer trawlfiskeri i beskyttede havområder, Sådan tjener du milliarder – ved at beskytte scuba-hotspots