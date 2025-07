Haj- og rokke-CITES-lister får et boost

at 8: 50 am

CITES-lister over truede hajer og rokker ser ud til at forbedre handel og fiskeriforvaltning i "et tempo og omfang, der ikke er set tidligere", ifølge en ny uafhængig undersøgelse.

Undersøgelsen, der blev ledet af Florida International University, Wildlife Conservation Society (WCS) og partnere, blev offentliggjort i Havpolitik afslører opmuntrende fremskridt i implementeringen af ​​international handelsbeskyttelse under CITES (konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter) – selvom den også fremhæver de områder, der har et presserende behov for forbedringer for at beskytte de mest truede arter.

Sorttippet revhaj (© Kimberly Jeffries)

Den øgede fremgang i retning af beskyttelse siges især at være sket i biodiversitetsregioner såsom de globale troper. 48 % af de nationer, der har tilmeldt sig CITES, viste sig at have gennemført lovgivningsmæssige reformer for at implementere listerne. Disse spændte fra et totalt forbud mod høst og handel med alle arter til artsspecifik national beskyttelse og videnskabeligt baserede kvoter.

Blandt de fortsatte bekymringsområder var mobula-rokker, der var opført på CITES' bilag II i 2016 og stadig handles i vid udstrækning for deres gælleplader. Mange lande, der eksporterer mobula-produkter, mangler stadig de videnskabeligt baserede vurderinger, der kræves i henhold til CITES, hvilket rejser bekymring om bæredygtighed.

Ifølge undersøgelsen har hvalhajer nu stærkere beskyttelse, selvom der i nogle lande stadig er huller i overvågningen af ​​levende fangst og handel med akvarier. Og hvidtippede oceaniske hajer, selvom de er blandt de mest beskyttede arter, har stadig deres finner handlet ulovligt og på uholdbare niveauer.

Hvalhaj i Filippinerne (© Steve De Neef / Tubbataha Reefs Expedition Shark 2015)

Vedvarende udfordringer

Forskerne analyserede den nationale implementering på tværs af 183 parter i CITES. Indonesien, en af ​​de største eksportører af hajprodukter, havde investeret kraftigt i artsidentifikationsværktøjer og lovgivningsmæssige rammer, mens Mozambique også var blevet førende ved at implementere national lovgivning, forbedre håndhævelseskapaciteten og tage konkrete skridt til at reducere ulovlig handel.

Før CITES-opførelsen blev det sagt, at nye "lyspunkter" som Bangladesh, Colombia, Hong Kong SAR, Indien og Peru havde haft ringe eller ingen hajhåndtering på plads, mens Gabon angiveligt havde vist stærk politisk vilje til at gennemføre lovreformer.

Andre lande, herunder Mauretanien, Mexico, Namibia, Oman og Trinidad & Tobago, der havde givet formelle CITES-forpligtelser, stod imidlertid over for "vedvarende udfordringer" med hensyn til håndhævelse og sporbarhed.

"Den gode nyhed er, at vi ved, hvilke næste skridt vi skal tage nu," kommenterede Luke Warwick, direktør for haj- og rokkebevaring hos Wildlife Conservation Society.

"Denne undersøgelse viser, at CITES-lister over hajer og rokker har skabt reel momentum, og med den rette støtte kan vi sikre, at disse internationale regler resulterer i de foranstaltninger, vi har brug for på nationalt plan for at beskytte nogle af havets mest ikoniske og truede arter ordentligt."

Lee Crockett, administrerende direktør for Shark Conservation Fund, advarede dog om, at "nyere forskning viser, at 37 % af alle haj- og rokkearter er truet, et tal der stiger til mere end 70 % for arter, der almindeligvis findes i international handel."

"Med et fald i pelagiske hajbestande på mere end 70 % i løbet af det sidste halve århundrede, og revhajer funktionelt uddøde på et ud af fem undersøgte koralrev, er et vendepunkt nært," sagde han.

Hvidtippet haj i havet (© WCS)

De afgørende næste skridt omfattede opskalering af artsidentifikationsværktøjer i havne, øget uddannelse af toldbetjente, forbedring af dataindsamling om handelsvolumener og -kilder samt fremme af grænseoverskridende samarbejde mellem fiskeri- og vildtforvaltningsmyndigheder.

CoP 20-forslag

I mellemtiden har CITES offentliggjort forslag til yderligere beskyttelse af de mest truede haj- og rokkearter, og beskriver nogle, herunder hvalhajer, oceaniske hvidtippede hajer, kilfisk og djævlerokker, som "frit faldende mod udryddelse".

Forslagene afspejler det faktum, at bæredygtig handel ikke anses for mulig for sådanne arter, da deres unikke biologiske karakteristika kræver den slags høje beskyttelsesniveau, der nu ydes hvaler og skildpadder.

Lande, der mødes ved CITES CoP20 Begivenheden i Samarkand, Usbekistan i november vil blive bedt om at overveje at opføre hvalhajer, oceaniske hvidtippede hvalhajer samt mantaer og djævlerokker på CITES-bilag I, som giver den stærkeste beskyttelse ved at forbyde kommerciel handel.

Der fremsættes også midlertidige handelsforbud via forslag om nulkvoter for kritisk truede kilfisk og guitarfiskrokker, hvilket WCS siger ville have samme virkning som en liste I på listen.

De nye lister vil bidrage til at lukke huller i håndhævelsen, stoppe ulovlig handel og give regeringer og lokalsamfund mulighed for at beskytte vigtige marine arter mod overudnyttelse og eksport.

Kæmpe guitarfisk (Ocean Image Bank © Jake Wilton)

To yderligere forslag søger at tilbyde CITES-bilag II-niveaubeskyttelse til haj- og rokkearter, der nu handles mindre for deres finner end for olie og kød.

"I løbet af det sidste årti har CITES-indsatsen fokuseret på haj-"fin handel, og da 90 % af den handel nu er reguleret, skal fokus skifte til andre drivkræfter for overfiskeri af hajer,” insisterer WCS, som har rost lederskabet i Panama, Ecuador, Brasilien, Senegal, Benin, EU og Storbritannien for at stå i spidsen for de nye forslag.

Disse forslag opfordrer til øget beskyttelse af langsomtvoksende dybvandsgulperhajer for at sikre, at fortsat handel med deres værdifulde leverolie, som anvendes i eksklusiv kosmetik, er lovlig og bæredygtig; og for glathundshajer, overfiskede og handlede internationalt for deres kød.

I alt er mere end 70 haj- og rokkearter foreslået til CITES-opførelse på CoP 20, hvor mere end 50 regeringer har føjet deres navne til syv opførelsesforslag.

Også på Divernet: KINA SVØMMER MOD TIDE FOR AT INDEGRÆNSE DE FLESTE spækhuggere, Revhajer i større fare end forventet, MAKO GENNEMBRUD: FLERE GODE NYHEDER FOR HAJER, DYKKERPRYS HJÆLPER MED AT NÅ HAJENS 'VENDEPUNKT'