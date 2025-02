Kvælende hav

Lave iltniveauer dukker op som tredje stor trussel mod tropiske koralrev efter havopvarmning og surhed – det er opfattelsen af ​​JENNIFER MALLON fra Nova Southeastern University, ADRIAN MICHAEL BASS fra University of Glasgow og MAGGIE D JOHNSON fra King Abdullah University of Science & Technology

Koralrevsforskning har fokuseret på tvillinge onder affødt af rekordhøje drivhusgasemissioner: opvarmning af havene og stadig mere surt havvand.

Disse globale trusler er forårsaget af havvand, der absorberer den overskydende varme og kuldioxid, som afbrænding af fossilt brændstof har tilført atmosfæren. Men der er en anden konsekvens, som sjældent diskuteres.

Globalt er oceanisk ilt ved at blive opbrugt, fordi havvand holder mindre ilt, når det opvarmes. I de varme kystnære farvande, hvor tropiske koralrev vokser, kan de umiddelbare virkninger af lave iltkoncentrationer være katastrofale.

Der rapporteres i stigende grad om kortsigtede hypoxihændelser, hvor niveauet af opløst ilt pludseligt falder - ofte udløst eller forværret af kemisk forurening, der løber fra jorden, som næringsrig gødning - som kan dræbe hele koralsamfund og ødelægge rev inden for få dage.

Koraller er dyr, og ligesom andre vandlevende dyr indånder de ilt fra vandet for at sætte skub i deres stofskifte. Takket være et symbiotisk forhold til mikroskopiske alger omdanner koraller også solens energi til mad – ilt er biproduktet.

Iltniveauet på koralrevene svinger naturligt i en daglig cyklus, hvor opløst ilt topper omkring middagstid og falder gradvist, efterhånden som lyset falmer. Om natten, når fotosyntesen stopper, fortsætter koraller med at trække vejret (forbruge ilt), og havvandets ilt er opbrugt.

Denne cykliske stigning og fald i ilt betyder, at nogle koraller allerede har udviklet strategier til at modstå ændringer i opløst ilt.

Når mængden af ​​tilgængelig ilt for koraller falder under dette naturlige område, kan koraller blive stressede, og deres normale biologiske processer forstyrres, hvilket i mange tilfælde fører til døden.

Ligesom os har koraller brug for ilt for at overleve. Men jeg (Jennifer Mallon) opdagede, at virkningerne af lavt iltindhold på koraller ikke altid er tydelige for det blotte øje, og at unge koraller kan være særligt sårbare.

Svært at få øje på tegn

For at forstå virkningerne af lave iltniveauer på koraller rejste jeg til Smithsonian Marine Station i Florida, som en del af et forskningsprojekt ledet af University of Floridas Andrew Altieri og Smithsonian's Maggie Johnson og Valerie Paul.

På Smithsonian simulerer 24 klimakontrollerede havvandstanke forskellige niveauer af deoxygenering, der allerede er til stede på koralrev rundt om i verden, lige fra alvorlig deoxygenering, som vores forskning observerede på Panamas caribiske kyst, til normale forhold, såsom dem, der gentages i akvarier rundt om i verden.

Forskerne genskabte miljøforhold for koraller i laboratoriet (Jennifer Mallon)

Mens nogle koraller, som den caribiske staghorn-koral (Acropora cervicornis), døde inden for få dage efter alvorlig deoxygenering, andre vigtige revbyggende arter såsom den bjergrige stjernekoral (Orbicella faveolata) overlevede, hvilket viser den tolerance over for lavt oxygenindhold var forskellig mellem arterne.

Da vi studerede korallerne, der overlevede deoxygenering, opdagede vi, at hypoxisk stress måske ikke altid er synlig. Selv når de blev udsat for deoxygenation i to uger, viste nogle koraller ingen tegn på blegning, hvilket er, når de farverige alger forsvinder, og koraller bliver spøgelsesagtigt hvide.

Mere detaljerede målinger afslørede noget bekymrende: trods ydre udseende, lav ilteksponering havde nedsat koralmetabolisme, hvilket potentielt hæmmede deres vækst og rev-bygningsevner.

Eksisterende metoder til måling af korallers sundhed i felten er hovedsageligt visuelle og omfatter vurderinger af trænede dykkere, der søger efter tegn på blegne eller blegende koraller. De hypoxiske stressreaktioner, vi så i vores eksperiment, kunne gå under radaren.

Babykoraller i fare

Vi ønskede også at vide, hvordan deoxygenering påvirker en korals evne til at yngle.

Seksuel reproduktion af koraller er allerede en vanskelig forretning. Gydebegivenheder, når koraller frigiver ægbundter i vandet, forekommer kun et par nætter om året, og de resulterende larver er meget sårbare. Få overlever den flerdages svømmetur til revet, hvor de slår sig ned og omdannes til unge koraller.

På moderne caribiske rev er vilde unge koraller sjældne. Folk, der er involveret i at genoprette rev, hjælper koraller med at reproducere sig seksuelt i laboratoriet og opdrætte de unge for senere at transplantere dem på revet.

Unge koraller slår sig ofte ned i revspalter, hvor de udsættes for lavere iltniveauer i længere tid end i åbent vand, fordi der løber mindre vand over dem.

Når vi inkuberede korallarver i deoxygeneret vand gennem hele bosætningsprocessen fandt vi, at initiale rater for larvernes overlevelse og bosættelse ikke var signifikant påvirket.

Tingene ændrede sig, når larverne havde slået sig ned og begyndte at danne unge koraller. Unge koraller i tidlige stadier, kendt som primære polypper, mangler symbiotiske alger til at hjælpe dem med at opfylde deres ernæringsbehov via fotosyntese og er derfor afhængige af respiration for energi.

Uden nok ilt kan de ikke trække vejret ordentligt og begynder at dø af.

Koralgydebegivenhed (Mikaela Nordborg / AIMS)

Koralbevarelse i åndeløst farvand

Vores forskning kan hjælpe dem, der er involveret i at genoprette rev, med at forstå korallers iltbehov, samt fremhæve en tidligere overset trussel.

Selv koraller, der overlever deoxygenering, viser tegn på et svagere stofskifte, der vil gøre det sværere at bevare sunde rev, da restaurering er afhængig af sund koralvækst for at regenerere det beskadigede.

Som et næste skridt, feltmålinger af koralmetabolisme vil blive udført på Floridas barriere-revkanal, når iltniveauet forventes at falde i de varme sommermåneder, for at fange den reelle effekt af deoxygenering på korallers sundhed.

Data om opløst ilt er ikke altid blevet indsamlet som en del af rev-overvågning, selv under varmtvandsblegningshændelser, når ilt er lavt.

Efterhånden som klimakrisen forværres, vil det være bydende nødvendigt at gøre mere af denne overvågning i tropiske kystnære farvande. Yderligere forskning i, hvordan forskellige koralarter reagerer på hypoxi, er også afgørende for målrettede bevaringsstrategier.

Ved at konfrontere den tavse trussel om deoxygenering direkte, kan vi sikre fremtiden for koralrevene og de utallige marine arter, der er afhængige af dem.

