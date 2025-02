Overtal chefen til at finansiere din manta-dyk-tur!

at 9: 39 am

Manta Trust opfordrer til en ny måde at skabe teambuilding på – ved at bede fremadstormende arbejdsgivere om at tillade personalet at bytte deres skriveborde til blommedykkersteder rundt om i verden. Disse midlertidige dykker- eller snorkelhold bidrager til bevarelse af havet, mens de fortsætter med at tjene deres løn.

Den UK-registrerede velgørenhedsorganisation for marinebevaring siger, at dens frivillige fritidsordning (VTO) giver virksomheder mulighed for at kombinere virksomhedernes sociale ansvar med moral-forstærkende og livsændrende oplevelser for medarbejderne.

Teambuilding-øvelse på Maldiverne (Jasmine Corbett)

De en-uges ture er designet til at gøre deltagerne til borgerforskere, der er udstyret til at bidrage direkte til bevarelsen af ​​manta og djævlerokker, som er klassificeret som truede eller sårbare gennem overfiskning, ødelæggelse af levesteder og klimaændringer.

Anført af Manta Trust-havforskere tilbyder VTO-ekspeditioner praktiske forskningsmuligheder: fotografering af stråler til identifikationsdatabaser, kortlægning af habitater og indsamling af data for at informere om bevaringsstrategier. De omfavner også strandoprydning, opsøgende lokalsamfund og workshops om havbevaring.

Cyklonfødende revmantaer på Maldiverne (Simon Hilbourne)

Ikoniske manta-habitater, der er omfattet af programmet, omfatter Maldiverne, Indonesiens Raja Ampat og Komodo, Ecuadors Isla de la Plata og Mexicos Revillagigedo-øhav.

Mere end 200 medarbejdere har allerede deltaget i 10 pilotekspeditioner, så store teams på i gennemsnit 20 personer har været involveret, nogle gange inklusive repræsentanter for topledelsen.

En typisk finansieringsmodel får personalet til at give donationer til rejsen, som derefter matches af deres arbejdsgiver. At tilpasse sig havbevaring viser en virksomheds forpligtelse til bæredygtighed og dens følelse af socialt ansvar, fastholder tilliden.

"Feedback har været overvældende positiv," rapporterer det, hvor deltagerne beskriver deres oplevelser som både fagligt berigende og personligt transformerende.

"Vores virksomhed samarbejder med Manta Trust for at tilbyde frivillige ekspeditioner, hvor vores personale kan tage fri for at deltage i manta ray-forskning på projektsteder rundt om i verden," siger account executive Rainbow Cheung fra softwarefirmaet Salesforce. "Denne unikke mulighed giver os mulighed for at komme sammen som et team og gøre en meningsfuld indflydelse på bevaringsindsatsen.

"Vi har haft over hundrede medarbejdere fra hele verden med os i vores otte ekspeditioner, har indsamlet værdifulde data og også ydet betydelige bidrag økonomisk til Manta Trust."

Manta flyover (Jasmine Corbett)

Efter at have deltaget i en Manta Trust VTO-grupperejse siger Salesforce-medarbejder Hideyuki Komaki: "Deltagelsen i manta ray-forskningsekspeditioner har ikke kun givet os mulighed for at lære nye færdigheder og indsamle vigtige data, men det har også styrket vores bånd som kollegaer.

"At træde ud af vores kontormiljø sammen til disse ekspeditioner har været en virkelig transformerende oplevelse."

Virksomheder kan enten deltage i en planlagt tur eller komme med en skræddersyet ekspedition til deres team, hvor medarbejdere bruger enten VTO-dage eller ferie forlade at deltage. Turene henvender sig til alle niveauer af erfaring, siger tilliden, og kan omfatte muligheder for scuba-certificering for begyndere, hvis det kræves.

VTO ​​ekspedition til Raja Ampat (Ken Chew)

"At svømme sammen med disse majestætiske skabninger er ikke bare en utrolig oplevelse - det er en chance for at gøre en reel forskel," siger Manta Trust CEO og medstifter Dr. Guy Stevens. "Ved at kombinere bevaring med eventyr inspirerer vores ekspeditioner til en dybere forståelse af havets udfordringer og kraften i kollektiv handling."

Også på Divernet: HANIFARU BAY: EN ETISK REJSE TIL AT OVERVÆRE MANTAROKER, PERFEKT STORM: CYKLONERENDE MANTA-ROKER, HVOR FINDER MAN 22,300 KÆMPEMANTAER