Disse blæksprutter er ikke bare store: de er kolossale!

Selvom det er præcis 100 år siden, at arten fik et navn, er der først nu videooptagelser af en levende kolossal blæksprutte blevet fanget i dets naturlige miljø – det dybe hav.

Gennembruddet er kommet takket være et internationalt videnskabeligt hold ombord på Schmidt Ocean Institutes forskningsskib Falkor (også), udforske de fjerntliggende sydlige Sandwichøer i det sydlige Atlanterhav.

Voksne af arten, som kun tidligere er set døde eller døende i net, lever op til deres almindelige navn og skønnes at blive så lange som 7m. De vejer 500 kg og regnes for at være planetens tungeste hvirvelløse dyr.

Alt er godt, eksemplet på Mesonychoteuthis hamiltoni fanget på kamera vil nå den størrelse, men indtil videre er det en unge på 30 cm. Den svømmede i en dybde på 600 m, da den blev opdaget af instituttets ROV Subastian.

Den netop afslørede observation fandt sted den 9. marts, mens Falkor (også) var på 35 dage Ocean Census flagskibsekspedition for at finde nyt havliv, drevet af Nippon Foundation og Nekton.

Glasblækspruttefamilie

Kolossal blæksprutte hører til glasblæksprutten (Cranchiidae) familie, og der var allerede gjort en betydelig observation på den forrige Ocean Census-ekspedition den 25. januar. Dette var den første bekræftede optagelse af en anden live Cranchiidae art, glacial blæksprutte (Galiteuthis glacialis), filmet fra Falkor (også) 687m dybt i Bellingshausenhavet nær Antarktis.

Den gennemsigtige G glacialis placerer sine arme løst over hovedet, en 'kakadu-positur', der almindeligvis observeres hos andre glasblæksprutter (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Den seneste ekspedition var et samarbejde mellem Schmidt Ocean Institute, Nippon Foundation-Nekton Ocean Census og GoSouth, et fælles projekt mellem UK's University of Plymouth, GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research i Tyskland og British Antarctic Survey.

”Det er spændende at se den første on-site optagelser af en ung kolossal og ydmygende at tro, at de ikke aner, at mennesker eksisterer," sagde Dr. Kat Bolstad fra Auckland University of Technology, en af ​​de uafhængige eksperter, der hjalp med at verificere optagelserne. "I 100 år har vi hovedsageligt stødt på dem som byttedyr i hvaler- og havfuglemaver og som rovdyr af høstet fisk."

Lidt er kendt om glasblækspruttens livscyklus, men unge kolossale blæksprutter har et gennemsigtigt udseende, som de senere vil miste. Arten kan skelnes fra G glacialis ved kroge på midten af ​​deres otte arme, men som unge har begge skarpe kroge for enden af ​​deres to længere tentakler.

Falkor (også) og isbjerge i det sydlige ocean (Schmidt Ocean Institute)

Ryg-til-ryg succes

"Den første observation af to forskellige blæksprutter på ryg-mod-ryg ekspeditioner er bemærkelsesværdig og viser, hvor lidt vi har set af de storslåede indbyggere i det sydlige ocean," sagde Schmidt Ocean Institute administrerende direktør Dr. Jyotika Virmani.

"Heldigvis fangede vi nok billeder i høj opløsning af disse væsner til at give de globale eksperter, som ikke var på fartøjet, mulighed for at identificere begge arter."

Den kolossale blæksprutte (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Subastian har tidligere fanget de første bekræftede optagelser af mindst fire blækspruttearter i naturen, inklusive Spirula spirula (vædderhornsblæksprutte) i 2020 og Promachoteuthis i 2024, rapporterede begge om Divernet, og der er endnu et første observation, der afventer bekræftelse.

"Disse uforglemmelige øjeblikke fortsætter med at minde os om, at havet er fyldt med mysterier, der endnu ikke er løst," sagde Virmani.

