'På-til-den-mm' 3D-udholdenhedsmodel på Festival of Speed

Den første 3D-printede skibsvragsmodel af Sir Ernest Shackletons ikoniske Endurance og digital modstykker er blevet afsløret på Future Labs-udstillingen på Goodwood Festival of Speed ​​i West Sussex, som åbnede i går (11. juli) og fortsætter til den kommende weekend.

Udstillingen fremhæver, hvordan "banebrydende scannings-, kunstig intelligens- og visualiseringsteknologier revolutionerer adgangen til nogle af verdens mest afsidesliggende og skrøbelige kulturarvssteder," siger Elena Lewendon, COO for Falklands Maritime Heritage Trust.FMHT), den britisk-registrerede velgørenhedsorganisation, der står bag det, hun beskriver som et "milepælsshow" af det antarktiske skibsvrag.

Endurance blev knust af is og sank i 1915, og 100 år efter Shackletons død blev den fundet 3 km dybt i Weddellhavet af FMHT'erne. Udholdenhed22 ekspeditionen, kulminationen af ​​en årti lang eftersøgning.

Udholdenhedsfotogrammetri (FMHT)

Den 3D-printede Endurance Modellen anses for at være millimeternøjagtig og en af ​​de mest detaljerede vragmodeller, der nogensinde er lavet. Den blev skabt ved hjælp af ultrapræcise scanningsdata indsamlet under ekspeditionen, og besøgende kan også se processen, der blev brugt til at bygge den.

Ved siden af ​​inviterer interaktive berøringsskærme offentligheden til selv at udforske vraget og navigere hen over skibets dæk og havbund for at afdække artefakter, der er frosset fast i tiden.

Syet sammen

Arbejdet med at fremstille modellerne blev udført af Voyis billedbehandling og Deep Ocean SearchMere end 25,000 fotografier i høj opløsning blev sat sammen ved hjælp af fotogrammetri og kombineret med data fra laserscanninger for at afsløre vraget, som det lå, ned til åretegningen i skibets tømmer.

Laserscanning (FMHB)

Specielle farvekorrektionsteknikker blev anvendt for at afsløre, hvordan Endurance ville se ud i dagslys og fremhæve træk, der ellers ville gå tabt i det kulsorte dyb.

"Denne nye standard for digital genopbygning åbner vrag som f.eks. Endurance "til offentligheden, forskere og studerende over hele verden, hvilket tilbyder en effektiv ny måde at udforske, studere og beskytte skrøbelig undervandsarv på," siger FMHT-formand Saul Pitaluga.

Udholdenhedsstavn efter påføring af farvning (Voyis / FMHT)

Future Labs, Festival of Speeds fordybende udstilling, fremviser banebrydende teknologi inden for robotteknologi, mobilitet og rumfart, med udstillinger designet til at give folk i alle aldre mulighed for at være involveret.

De nye teknologier, der anvendes på Endurance22, siges at have direkte anvendelser inden for kortlægning af havbunden, marinbiologi, offshore energi, forsvar og bevarelse, selvom dette sandsynligvis vil reducere efterspørgslen efter dykkertjenester i dybder med menneskelig dykning, især i højrisikosituationer.

En anden del af 2025 Future Labs er "Seabed 2030: Mapping Earth's Unseen Oceans", som afspejler Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030-projektet, der har til formål at kortlægge hele havbunden i løbet af de næste fem år ved hjælp af en kombination af dybvands-AUV'er, multistrålesonar, fjernsensorer, AI og crowdsourcing-data.

Festival of Speed siges at tiltrække mere end 200,000 besøgende til Goodwood House nær Chichester, West Sussex hvert år. Entré koster £75 for voksne, og børn har gratis adgang.

