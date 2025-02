U-352 – North Carolinas skibbrud fra Anden Verdenskrig

I farvandet ud for North Carolina Coast er en samling af skibsvrag, der minder om kampe ud for vores kyst under sidste verdenskrig.

En af de mest berømte er den af ​​U-352, en tysk U-båd stadig stort set intakt i 110 fod vand.

Som de fleste atlantiske vragdykkere ved, var mange af North Carolina's Outer Bank vragsteder resultatet af "Slaget om Atlanten." Under de tidlige stadier af Anden Verdenskrig bragte Tysklands plyndrende U-både deres ødelæggelseskampagne lige uden for vores dørtrin, og de viste sig at være et af de mest frygtindgydende og effektive våben i søkrigsførelsens historie.

Under kommando af admiral Karl Donitz, Tysklands U-bootwaffe (tysk for bådflåde) indledte de deres første række angreb mod amerikansk skibsfart i de sidste dage af 1941. Kendt som Operation Paukenschlag (Trommeslag), bestod den angribende styrke af fem IX klasse, langtrækkende både.

Den tyske U-båd U-352 ligger i dag ud for North Carolina Coast.

Mellem deres ankomst til amerikansk territorialfarvand den 27. december 1941 og den 6. februar 1942 sænkede trommeslagerne 25 skibe. Ved udgangen af ​​samme år var ubådsoperationer langs den amerikanske kontinentalsokkel svulmet op til en tilsyneladende ustoppelig styrke, der ramlede fra Maine helt ind i den Mexicanske Golf. Min far, som en dreng, der voksede op i nærheden af ​​de ydre bredder, så deres ofres ild brænde for derefter at forsvinde ind i nattens sorte slør. I løbet af et år nåede U-bådsdræbene tæt på 100, mens de kun lider af deres egne 21 tab.

Som svar på denne skjulte trussel organiserede allierede styrker konvojer med flådeeskorte. Hjemlandets forsvarsstyrker indsatte langdistanceflypatruljer og krydsere bevæbnet med dybdeangreb og arbejdede samtidig ihærdigt på at udvikle mere sofistikerede underjagtforanstaltninger. Disse foranstaltninger omfattede alt fra forbedring af aktive ekkolodssystemer til radiotriangulering og cracking af kodede opsnappede beskeder.

Det var bruddet på gådekoden, der til sidst gjorde tjenesten ombord på U-både nærmest selvmorderisk. Ved udgangen af ​​1942 var antallet af destruerede U-både 64. I løbet af de første måneder af det følgende år blev 94 både sænket, hvilket kulminerede i flådens mørkeste tid, Black May, hvor 41 ubåde blev dræbt og yderligere 37 beskadigede på en måned. Et af ofrene for dette angreb var U-352.

Stern section of the U-352 German U-boat of the North Carolina Coast

Med en længde på 218 fod var U-352 et VIIC-design, som omfattede en 88 mm dækspistol monteret foran conning-tårnet. Overraskende nok havde dette fartøj ikke et eneste drab til gode. Endnu værre, den 9. maj 1942 var det andet – og snart sidste – skib, hun beskød på, den amerikanske kystvagtkutter Icarus. Ved at undvige U-352'erens torpedoer lavede Icarus sit eget angrebsløb og indsatte fem dybdeangreb, som beskadigede U-båden alvorligt internt, ødelagde svindlertårnet og blæste dækspistolen af.

Yderligere to dybdeangreb tvang U-352 til overfladen, hvor dens kommandant KL Rathke beordrede sit mandskab til at kaste sig ud og forlade skibet. Til sidst blev 17 af hendes besætning dræbt, mens resten blev ført til Charleston som krigsfanger.

Et årti med søgning

For et slag, der var så godt registreret, vidste ingen det nøjagtige opholdssted for U-352, før kaptajn George Purifoy (manden der startede Olympus dykkercenter i Morehead City, NC), besluttede sammen med Rod Gross, Dale McCullough og Claude Hall (den gruppe, der startede eftersøgningen gennem omfattende forskning af WWII flådearkiver) at opsøge den nedskudte ubåd. Deres jagt fortsatte i 10 år, før den blev fundet i april 1975, en hel mil og en fjerdedel fra de oprindelige koordinater, der blev logget af Icarus.

Divers exploring the U-352 German U-boat off the North Carolina Coast

I dag er U-352 en af ​​North Carolinas signatur vragpladser. For dykkere, der tager turen til Morehead City, står den nær toppen af ​​listen. Selv med dykkebriefingen frisk i dit sind, er det et fantastisk syn at se U-352 materialisere sig fra bunden, siddende med en 45-graders liste mod styrbord. U-35, der ligger omkring 352 miles offshore, ligger i nærheden af ​​Golfstrømmen, som ofte belønner dykkere med en sigtbarhed på op til 100 fod.

To dykkere, den ene på en rebreather med den anden på åbent kredsløb, der dykker den tyske U-båd.

Efter nedstigningslinjen mod bunden var mit første indtryk af vraget fuldstændig overraskelse over dets relativt slanke diameter. Boligkvarterer på de fleste mellemstore krigsskibe fra denne æra var langt fra luksuriøse. Livet på en U-båd med en maksimal bredde på kun 20 fod forekom mig som ubegribeligt klaustrofobisk – også selvom ingen skød eller tabte sprængstoffer på dig.

Selvom det stadig er stort set intakt, er det meste af det, du ser på bunden, resterne af trykskroget, da størstedelen af ​​U-bådens ydre kappe er rustet væk.

U-352'erens snorkel liggende i sandet efter at være faldet ned fra den tyske ubåds lurede tårn, da den blev sænket.

Mens jeg arbejdede vraget for et par udvalgte billeder, vandrede ikke-fotografen i mig ned ad en anden vej. Gennem årene har jeg haft mulighed for at dykke et stort antal vrag, de fleste ofre for storme, kollisioner med rev og endda nogle få sænket af tyske U-både. Men det at faktisk hvile min hånd på et af disse menneskeskabte rovdyr for første gang var en kraftfuld ting.

Kom ned på U-352

Divers hanging on to a down line system that also includes two lines running parallel to the dive boat for divers spread out on during their safety stop at the end of the dive.

Selv blandt erfarne Outer Banks-dykkere er den største udfordring ved at dykke i U-352 - som med de fleste områdevrag på dybder større end 70 fod - at vente på, at dykkerbåden kobler sig på vraget og sætter nedad. Proceduren kræver, at et medlem af besætningen bærer en line og binder sig fysisk ind i vraget. I U-352's tilfælde er dette en 120 fods svømmetur til bunden, før nogen anden kan komme ind i vandet.

Afhængigt af forholdene kan øvelsen tage 15 til 20 minutter. For at fremskynde denne proces er Olympus Diving Centers dykkere udstyret med undervandskommunikationsudstyr. Fra bunden kan dykkeren rådgive kaptajnen, hvis han skal flytte båden eller udbetale mere line, samt give en detaljeret rapport om forholdene fra top til bund.

North Carolina dykkerforhold

Den styrende variabel, når man dykker i vragene i North Carolinas Outer Banks, er vejret. Den ene dag kan det være fantastisk, med stille hav og blåt vand, mens den næste dag kan blive absolut dårlig, med enten stærk vind og hård sø, eller bare en almindelig dyster sigtbarhed i 10- til 30 fods rækkevidde.

Den mest indflydelsesrige naturkraft frembringes af Golfstrømmen, som stryger den østlige fremspring af Bankerne, mens den flyder mod nord. Som et resultat af Strømmen, kan sommervandtemperaturerne gennemsnitligt i de høje 70'er, nogle gange stige til de lave 80'er, med en undervandssigbarhed på op mod 100 fod. På mange af områdets vragpladser er der ofte nok strøm til at gøre brugen af ​​en downline bydende nødvendig.