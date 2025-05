Dykkerklokke-opdagelse afliver myten om skibsvrag

En "myte om klokken" havde omgivet Royal Canadian Navy-korvetten Trentonsk, som blev sænket i Den Engelske Kanal af en tysk ubåd i februar 1945, ifølge den kendte britiske tekniske vragdykker Dom Robinson.

Det rygtes, at genstanden blev fundet, men ikke fundet for år tilbage, under det allerførste dyk på det 65 meter dybe vrag. Derefter var den ikke blevet set igen, og man mente, at den var gået tabt for altid i havbundens mudder.

"Så jeg troede aldrig i min vildeste fantasi, at jeg rent faktisk ville finde den – men nogle gange er myter sande," siger Robinson, som for nylig lykkedes med at finde klokken og har delt oplevelsen på sin populære hjemmeside. Dyb vragdykker YouTube kanal (se nedenfor).

Ikke nok med det, men inden for to uger efter at have ringet klokken havde Robinson anmeldt den til vragmesteren og returneret den til repræsentanter for den canadiske flåde. Den vil nu blive restaureret til udstilling på Naval Museum of Halifax.

HMCS Trentonian

HMCS Trentonsk (K368) var en modificeret Flower-klasse korvette, og den sidste der gik tabt under 2. verdenskrig. Hun havde været i kamp under Slaget om Atlanterhavet og havde tjent som konvojeskorte under Plymouth-kommando, da hun blev torpederet af den tyske ubåd. U-1004 ikke langt fra Falmouth. Korvetten sank på under 10 minutter, og seks besætningsmedlemmer omkom.

Tredje gang heldig

Robinson havde allerede dykket Trentonsk to gange, og besøgte det kun for tredje gang, fordi andre dykkere i gruppen var ivrige efter at se resterne af det 63 meter lange krigsskib.

Tilbage på dykkerbåden – en henrykt Dom Robinson (Deep Wreck Diver / YouTube)

Vraget ligger stærkt beskadiget og en smule på bagbord side, og Robinsons video guider seerne forbi Yarrow-kedlerne til en eksploderet brandslukker agterstavnen. Der er rester af et koøje og rørledninger og hvad der kunne være en opbrudt dybdebombe.

Tættere på stævnen beskriver Robinson "et rum lavet af bronze" eller andet ikke-jernholdigt materiale, der menes at have været et kompasrum. Længere fremme er der en masse kabler, samledåser og rørledninger, men da han får øje på klokkens kant og forsøger at få den løs, bryder slammet ud.

Da hans GoPro under alle omstændigheder var ved at miste strøm, var undervandsfotografen Rick Ayrton heldigvis til stede til at overtage optagelsesopgaverne på dette tidspunkt.

Klokken i Dom Robinsons (Rick Ayrton) gule handsker

Vraget er ikke beskyttet, og en flådehistoriker ved navn Roger Litwiller reagerede på nyheden om opdagelsen ved at fortælle Canadas CTV News, at han mente, at Trentonsk bør behandles som en krigsgrav, med "arvgenstande" såsom messingartefakter efterladt.

Litwiller sagde, at mange genstande allerede var blevet fjernet fra vraget af dykkere i de foregående år. "Hvis personalet på en af ​​kirkegårdene i Normandiet kom på arbejde om morgenen og fandt huller gravet overalt på kirkegården, og messinghåndtagene på kisterne fjernet, hvad ville reaktionen så være? Der ville være et internationalt ramaskrig," fortalte han stationen.

Det rigtige

Robinson er enig i, at vraget "er blevet dykket ofte siden mindst begyndelsen af ​​2000'erne", og om klokken, at "mange dykkere uden held har forsøgt at finde det, inklusive mig - indtil dette dyk".

"Jeg var lidt nervøs, da jeg mødte alle de canadiske officerer, fordi jeg regnede med, at de ville blive lidt kede af det med, at vi havde fjernet klokken fra et skibsvrag, hvor det tydeligvis var, at medlemmer af den canadiske flåde var omkommet," siger han.

Møde med canadierne i Storbritannien (Aidan Davies Webb)

Et medlem af den kongelige canadiske flåde undersøger klokken under overdragelsen (Aidan Davies Webb)

Enhver sådan frygt blev dog hurtigt forstummet, da en af ​​betjentene sagde til ham: "Se, det du gjorde var helt rigtigt. Om kort tid vil der ikke være noget tilbage dernede. Disse ting forfalder og falder bare sammen, og i sidste ende vil de blive en del af havbunden."

Den canadiske officer fortalte Robinson: "Det er meget bedre at have den klokke på overfladen, på et museum, hvor mange mennesker vil kunne komme og se den, og hvor de mennesker, der døde og tjente, vil blive mindet."

"Jeg er utroligt glad, ikke bare fordi jeg fandt klokken, selvom det helt klart er fantastisk, men også over det faktum, at den er på vej tilbage til Canada ombord på et andet canadisk krigsskib," siger Robinson. "Og når den kommer dertil, vil den blive udstillet på et museum for at mindes dem, der omkom, men også dem, der tjente."

"Det var et helt episk dyk, det var en fantastisk oplevelse, og jeg synes, jeg har gjort det rigtige." Se Trentonsk dykning og andet vragdykkervideoer at Dyb vragdykker.

