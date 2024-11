Wakatobi's Dive Yacht Pelagian

Dykning i høj stil ombord på Pelagian afslører de uendelige rigdomme i Indonesiens undervandsrige

Hver aften lige før solnedgang bliver klippebunker med koraller omkring bunden af ​​Magic Pier levende, når snesevis af mandarinfisk dukker op fra deres gemmesteder til deres tusmørkeritual. Hunnerne samles i små grupper på 3 til 5 og venter på, at hannerne dukker op. Da en bejler ankommer, begynder han en slags indviklet parringsdans, hvor han flagrer i brystet finner som en kolibri, når han kredser om en til to af de lidt mindre hunner.

Bejler efter mandarinfisk (Synchiropus splendidus), et medlem af dragefamilien.

Når en mandlig kunstner med succes tiltrækker opmærksomheden fra en villig kvinde, begynder parret en spiraldans, da de rejser sig to til tre fod over korallen. Denne koreografi involverer præcis timing, da mandarinfisk er broadcast-gydere; og både æg og sæd frigives samtidigt i vandsøjlen for at blive ført væk i strømmene.

For at opnå en optimal befrugtning holder hunnen sig tæt på hannens bækken finner som de kredser. Så, på det højeste tidspunkt af deres stigning, vil hun frigive sine æg. Når deres mission er fuldført, flagrer de to tilbage ned til bunden, hvor hannen igen vil tage sit frieri og gå videre til den næste ledige partner. Tænk på, at nogle fyre har alt heldet.

Dette natlige show er blot et af de mange højdepunkter på et krydstogt ombord på dykkeryachten Pelagian.

Vintage luksus med femstjernet service

Pelagian Dive Yacht for anker (øverst), indre af hovedsalonen (nederst til venstre), høvdinge arbejder i kabyssen (nederst til højre).

Pelagian er ikke dit gennemsnitlige liveaboard. Med en længde på 115 fod/36 meter med en heftig 24 fod/7.5 meter bredde og afrundet fantail agterstavn begyndte Pelagian livet som en elegant verdensomspændende motoryacht bygget på Batservice Verft A/S skibsværft i Mandal, Norge i 1965.

I begyndelsen af ​​1980'erne omkonfigurerede nye ejere yachtens hoveddæk til at rumme dykkeroperationer og baserede båden i Det Røde Hav. Dengang kendt som Fantasea, skiftede yachten mødested for at krydse Seychellerne og Det Indiske Ocean i et par år, før den fandt et nyt hjem i Indonesien. Efter at have gennemgået en fuldstændig ombygning og opdatering, blev Fantasea genfødt som Pelagian og blev hurtigt det perfekte supplement til Wakatobis landbaserede dykkeroperationer.

Kamerarum på Pelagian Dive Yacht

Mens Pelagians linjer er vintage, er boligerne og sociale områder lige så moderne som enhver luksusyacht af høj kvalitet. Wakatobi sparede ingen omkostninger for at bringe Pelagian op til de samme omhyggelige standarder, som resortet er så kendt for. En eksklusiv indretning bæres gennem yachten, som tilbyder alle forventede skabningskomforter såsom individuelt styret aircondition og et moderne mediecenter med fladskærmsunderholdning.

Pelagian master suite stateroom (øverst), superlux sabin (nederst til venstre) og standard kahyt (nederst til højre).

For dem, der søger en enestående luksusoplevelse, tilbyder Pelagians mastersuite indkvartering, der er et luksushotel værdig og er en af ​​de største og mest velindrettede, der kan findes på et dykkerliveaboard. Denne suite spænder over hele fartøjets bredde og optager hele den forreste del af hoveddækket, hvilket giver både privatliv og nem adgang til alle dele af yachten.

De funktioner, der virkelig adskiller Pelagian fra de fleste avancerede dykkeliveaboards, er service og eksklusivitet. Passagerlisten er begrænset til ti gæster i fem rummelige hytter. Med en besætning på 12 er passagerer sikret at modtage det højeste niveau af personlig opmærksomhed, der passer bedre til en privat yacht. Hver dag laver det kulinariske team ombord måltider, der er værdig til en Michelin-stjerne restaurant, og inkorporerer friske lokale smage i en menu, der også byder på internationale favoritter.

“Wakatobi og Pelagian fortsætter med at sætte standarden for luksusdykning i verdensklasse. Besætningen var fænomenal. Maden var altid absolut lækker. Dykningen fra Pelagian kan ikke slås. Uberørte rev og masser af liv overalt. Denne tur kunne ikke have været bedre.” Michael og Barbara Mayfield

Spisning finder sted inde i hovedsalonen eller på fantail, serveret mod en fantastisk baggrund af hav og himmel. Yachten tilbyder klimakontrollerede spise- og loungeområder, et dedikeret kamerarum og beskyttede og åbne udendørs loungeområder, der er ideelle til læsning eller stille afslapning.

Pelagians ultimative serviceetos berører alle aspekter af livet ombord, lige fra opmærksom kabine- og spiseservice til dykkeforberedelser og support i vandet. Dykkeraktiviteter udføres fra et par specialfremstillede dykkertender, hvor besætningen varetager al gearstyring.

En af Pelagians to 17-fods dykkere plejede at få dykkere til dykkerstederne.

Dykkerguider yder støtte i vandet, når det bliver bedt om det eller nødvendigt, og er eksperter i at lokalisere sjældne marine emner. Fordi dyk udføres enten på lavvandede møgsteder eller på strukturer med betydelige lodrette relieffer, der er ideelle til profiler på flere niveauer, overstiger bundtider rutinemæssigt 70 minutter, og tidsplanen tillader op til fire dyk om dagen, inklusive nattedyk.

Efter hvert dyk får gæsterne et minthåndklæde og forfriskninger, da de bydes velkommen tilbage ombord for at slappe af, mens besætningen forbereder alt til det næste dyk.

Klar, klar, dyk

Pelagians syv-dages krydstogter gennem Wakatobi Archipelago tager i en bred vifte af undervandsmiljøer, fra stejle vægge perforeret af udhæng langs den udvendige kant af Karang Kaledupa og Karang Kapota atoller til de enestående muligheder for mudderdykning i Buton Islands Pasar Wajo Bay.

Dykkersted Fiskemarked nær Wangi Wangi, Wakatobi, Indonesien

Pelagianen ligger også langs de sydvestlige kanter af Wangi Wangi- og Kaledupa-øerne og giver endnu en runde af storslåede rev, dramatiske lodrette fald og tinder, der hver afslører et kalejdoskopisk menageri af livet i havet. Skråninger og vægge, der styrter ned i dybet, er dækket af store, levende farvede bløde koraltræer og gorgonianer i rødt, orange, pink og gult. Med dramatiske fald og sigtbarhed, der typisk overstiger 75 meter, er disse steder ideelle til at tage det store billede ind, og nogle gange serverer de åbenvandsarter som sortfinnet barracuda, havskildpadder og ørnerokker.

Ud over dramatiske havlandskaber er der et væld af små fund. Et højdepunkt ved ethvert pelagisk krydstogt er de rigelige muligheder for at finde pygmæ-søheste, da dyk foretages i områder, der er hjemsted for tre af de mest fremtrædende arter: Bargibant, Denise og Pontoh's.

Muck dykning

Et signaturelement på en pelagisk tur er muckdykning på den sydøstlige side af Buton Island. Steder, der er indbegrebet af muck diving-oplevelsen, omfatter Cheeky Beach, Banana Beach og In Between. Disse steder har gradvise skråninger fra kystlinjen ned til 100 fod, med en ørkenlignende bund, der for det meste består af sand og grus dækket med en smule let sediment, der let kan røres op af en malplaceret fin.

Shrimp Goby med sin rejeværelseskammerat

For en nyfødt møgdykker kan spørgsmålet være "Hvorfor er jeg her?" – indtil du begynder at se, hvad der er der! Den første observation kan være det plettede røde ansigt af en krybdyrslangeål, der stikker ud af sandet. Eller måske en vidunderpus blæksprutte, ud at gå en tur. Nærmere kig vil afsløre Coleman-rejer oven på ildpindsvin og alien-lignende påfugle mantis-rejer, sammen med rejekutlinger, der holder hus med deres alpheid-rejer-værelseskammerater, som ser ud til at gøre alt arbejdet.

Dykning i molerne

Enhver destination med respekt for selvrespekt bør omfatte et moledyk, og i Pasar Wajo Bay har Pelagian tre at prøve: Asphalt Pier, New Pier og Magic Pier. Hver giver sin egen karakter og attraktioner.

Reptil Slangeål

Blandt fanfavoritterne er Asphalt Pier. Dykkere kan trygt jage rundt på forsiden af ​​molen og pælene for at finde rejekugler, frøfisk, bladskorpionfisk og robust spøgelse, båndede pibefisk og meget mere.

Pælene ved New Pier er et fantastisk sted at finde blå båndål, ringringede pibefisk og spiny devil scorpionfish. Den tilstødende affaldsmark er et godt sted at gå på jagt efter blæksprutte og kutlinger, som søger tilflugt i skaller, dåser og flasker.

Orange farvet frøfisk.

Og så er der Magic Pier. Selvom siden kan være produktiv om dagen, er det timerne mellem skumring og daggry, der virkelig er magiske. Ud over den berømte mandarinfisk er stedet hjemsted for et menageri af hvirvelløse dyr fra blæksprutter og blåringede blæksprutte til nøgensnegle til fladorme, samt frøfisk og tvillingspot løvefisk.

Rev, vægge og tinder

Den tredje del af Pelagians rejseplan er rettet mod de koralrige lavvandede, skråninger og stejle fald, der ligger mellem Wangi Wangi-øen og Hoga. På mange steder stiger revprofiler til inden for en meter eller to af overfladen, hvilket giver dykkere nemme profiler på flere niveauer for at maksimere bundtider på 70 minutter eller mere.

Dykkersted Karang Kapota

Blandt en bred liste over steder omkring Wangi Wangi er Komang Reef. Denne aflange havhøj er levende med livlige vækster af bløde koraller og svampe næret af strømmene og myldret af overflod af fiskeliv, der topper, når tidevandet ændrer sig. Et andet sted er passende navngivet Fish Market på grund af det høje antal stimefisk, det tiltrækker, inklusive en ret stor stime af sortfinnede barracudaer.

Pelagian stopper ved steder på yderkanten af ​​dagbådsområdet, såsom de knivskårne havbjerge i Blade.

På vej til og fra sin hjemmebase på Wakatobi Resort kan Pelagian stoppe ved steder på yderkanten af ​​dagbådsområdet, såsom Blade-bjergene. Denne usædvanlige struktur består af en række knivsæggede tinder, der løber parallelt og forbundet med en nedre kant, der giver hele strukturen udseendet af et takket knivblad sat på kanten.

Dette er blot nogle af de mange mindeværdige steder, som dykkere vil opleve ombord på Pelagian. Og ved at kombinere et krydstogt med et ophold på Wakatobi Resort, kan gæsterne opleve det bedste, Indonesien har at byde på.

“Som sædvanligt skuffer standarderne på Pelagian aldrig. Dykningen var betagende, besætningen er simpelthen fantastisk, maden og servicen overstiger forventningerne hver gang. Sådan et fantastisk hold. Jeg vil helt sikkert booke endnu en tur på Pelagian meget snart! ” ~ Simon Bowen

