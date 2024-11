Wakatobi's Double Dip Diving Experience

Dette kan være den perfekte dykkerferie: Start med et besøg på et af verdens mest ikoniske dykkerresorts, hvor du udforsker uberørte koralrev, mens du nyder upåklagelig service, spisning i verdensklasse og førsteklasses indkvartering. Dernæst går du ombord på en luksusdykkeryacht, der sejler gennem Bandahavet, og besøger undervandslandskaber, der kun er kendt af få, mens du nyder det samme eksemplariske niveau af tjenester og faciliteter, som du havde på land. Denne dobbelte dukkert af exceptionelle undervandsoplevelser og topside afslapning er udelukkende tilgængelig for gæster fra Wakatobi Dive Resort.

Hos Wakatobi handler det om revene og den måde, du kan dykke i dem.

"Meget høje standarder er bare normen på Pelagian. Dykningen var betagende, besætningen er simpelthen fantastisk, maden og servicen på Pelagian overstiger forventningerne hver gang. Jeg vil helt sikkert bestille endnu en tur meget snart!” ~ Simon Bowen, oktober 2022

DET BEGYNDER PÅ BALI

Rismarkerne spredt over Bali er interessante, da de er smukke. Typisk indbygget i bakkesiden i form af terrasser, en landbrugsmetode næsten 2000 år gammel, de fleste af disse marker blev udskåret i hånden.

Wakatobi er indbegrebet af "væk fra det hele." Dette idylliske feriested ved stranden ligger på en lille ø i vandet i Indonesiens Banda-hav, langt væk fra hverdagen. Men selvom det er fjernt, er det overraskende nemt at nå ved hjælp af resortets direkte charterflyvninger og concierge-transfertjenester.

Når gæster lander kl Balis internationale lufthavn, bliver de mødt af Wakatobi-repræsentanter, som tager sig af alle detaljer om ankomst, overførsler og overnatninger. Wakatobi-teamet kan også planlægge overnatninger og udflugter for gæster, der ønsker at tilbringe et par ekstra dage på Bali, før de tager på Wakatobi. Om morgenen på flyet til Wakatobi venter gæster i en VIP-lounge, før de går ombord på et stort pendlerfly for en behagelig flyvning til Wakatobis private flyveplads.

RESORT AFSLAPNING OG EXCEPTIONEL DYKNING

Wakatobi Dive Resort er beliggende i et privat havreservat, der er hjemsted for nogle af de mest uberørte og biodiverserede koralrev på planeten. Direkte ved stranden ligger House Reef, som er blevet kåret som verdens bedste kystdyk. Dykkere og snorklere kan udforske denne store undervandshave dag og nat. Hver dag giver en flåde af rummelige, specialbyggede dykkerbåde eksklusiv adgang til mere end tre dusin exceptionelle dykker- og snorkelsteder. Opmærksomme dykkerguider yder service på concierge-niveau både på bådene og under vandet.

Revliv ved Wakatobi. Foto af Marco Fierli

“Dykningen ved Wakatobi kan ikke slås. Uberørte rev og masser af liv overalt. Denne tur kunne ikke have været bedre.” ~ Michael og Barbara Mayfield, september 2022

I land kan gæsterne slappe af i traditionelt indrettede bungalower i en kokosnøddelund ved stranden eller nyde solnedgangen fra terrassen i en villa ved vandet. Indkvartering blander tidløs indonesisk charme med moderne bekvemmeligheder for at give en afslappende ferieoplevelse. Topside-aktiviteter omfatter vandsport, spa-tjenester og aktiviteter såsom ø-ture og indonesiske madlavningskurser.

Spisning til søs på Wakatobi

Wakatobi er kendt for at levere det højeste niveau af personlig service og for sit køkken. Resortets talentfulde kulinariske team hæver madoplevelsen til gourmet-niveauer, og serverer en fristende blanding af internationale favoritter og regionale tilbud sammen med skræddersyede menuer til dem med særlige diætønsker. Personalet kan skabe en privat spiseoplevelse med levende lys på stranden eller forberede en særlig picnic-frokost. Resortet tilbyder en række ekstra specielle tjenester såsom private dykker- og snorkelguider eller heldagscharter på en privat båd.

Tre af Wakatobi Dive Resorts store rummelige dykkerbåde raftede op ved anløbsbroen.

EN ANDEN FORM FOR LIVEABOARD

Wakatobis Pelagianske luksusdykkeryacht passerer forbi foran resortet, som også betjener dens hjemmehavn.

Det perfekte supplement til et ophold på Wakatobi Resort er en tur ombord på Pelagian dykkeryacht. Set på afstand kan dette skinnende hvide 36 meter lange fartøj virke som et af de private lystskibe, der ligger langs kajen i glamourøse havne som San Tropez eller Newport. Og i modsætning til de fleste liveaboard dykkerbåde, henvender Pelagian sig ikke til masserne og er konfigureret til at tage maksimalt ti gæster. Dette giver mulighed for komfortabel yacht-lignende indkvartering, der ligner et hotelværelse mere end en trang kahyt. Besætningen på tolv omfatter en chefkok og stewarder, hvilket giver mulighed for en god madoplevelse og femstjernet service.

En del af Pelagians rejseplan inkluderer at besøge Buton Islands Pasarwajo-bugt, hvor et dyk i skumringen på et dykkersted kaldet Magic Pier giver en fantastisk mulighed for at fotografere mandarinfisk (Synchiropus splendidus), der parrer sig. Foto af Walt Stearns

Men selvom dens rummelige kahytter og sociale områder fremviser et eksklusivt yachtinteriør, er Pelagian i høj grad en dykkerbåd. Skibet krydser et bredt skår af Wakatobi-øgruppen og begiver sig til den sydlige del af Buton Island. Syv-dages ruter og sæsonbestemte 10-dages ture tager i en bred vifte af undervandsmiljøer, fra væggene i Karang Kaledupa og Karang Kapota til de enestående muligheder for mudderdykning i Buton Islands Pasarwajo-bugt. Pelagians rute går også langs de sydvestlige kanter af Wangi Wangi- og Kaledupa-øerne, hvilket giver endnu en runde af storslåede rev, dramatiske lodrette fald og tinder, der hver afslører et kalejdoskopisk menageri af livet i havet.

Pelagian Dive Yachts salon Pelagian Master Stateroom Pelagian Galley (køkken) Dykkere opruster på en af ​​Pelagians to 18 fod/5.5 m stive oppustelige skrog.

Dykkeraktiviteter udføres fra et par specialfremstillede dykkertender, hvor besætningen varetager al gearstyring. Dyk ledes af en af ​​Wakatobis erfarne guider, som yder support i vandet, når det bliver bedt om det eller nødvendigt, og som er eksperter i at lokalisere sjældne marine emner. Fordi dyk udføres enten på lavtvandsmødresteder eller på strukturer med betydelige lodrette relieffer, der er ideelle til profiler på flere niveauer, overstiger bundtider rutinemæssigt 70 minutter, og tidsplanen tillader op til fire dyk om dagen, inklusive natdyk.

Opret forbindelse

Fordi alle Pelagian-krydstogter begynder og slutter ved Wakatobi Resort, er det nemt at forbinde land- og sørejser. Fly fra Bali ankommer typisk til resortet før kl, hvilket giver resortets gæster rigelig tid til at nyde frokosten, slå sig ned og komme i deres første dyk på turen før middag. Dykkere, der er planlagt til at gå direkte ombord på Pelagian, har også chancen for at slappe af og nyde frokosten i spisestuen ved stranden, mens personalet flytter bagage og dykkerudstyr til kahytter og skabe. Tidligt på eftermiddagen er alt på plads, og Pelagian afgår til et lokalt rev, hvor gæsterne kan udføre et kassens dyk for at sikre, at alt er i orden. Men selv dette første dyk strækker sig ofte til 70 minutter eller mere, hvilket sætter tonen for den kommende uge.

Når Pelagian ankommer tilbage til Wakatobis kaj i slutningen af ​​hvert krydstogt, kan afgående gæster frit slappe af og nyde resortets faciliteter, før de tager eftermiddagsflyvningen. Gæster, der flytter til resortet, kan blive ved med at øge bundtiden ved at hoppe på en sen morgen- eller eftermiddagsbåd eller tage et dyk på House Reef. For alle disse overførsler behøver gæster aldrig at bekymre sig om at overføre bagage eller udstyr, da Wakatobis personale håndterer alle detaljerne, fjerner besværet med rejser og efterlader kun afslapningen.

