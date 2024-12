Wakatobis Dunia Baru

Dunia Baru, nummer 35 på Wakatobi Dive Resort's liste over dykkersteder sidder stolt på en "Top Ti"-liste, fordi de, der kommer til at kende det, ser det som et rev, der næsten svarer til en anden fanfavorit zoo. Det skyldes, at dette sted tilfældigvis ligner i umiddelbar nærhed af feriestedet og har en topografi, der ligner den i Zoo, med en hård koralbeklædt skrånende profil, der fører til en sandet platform, før den ruller af sted igen på 20 meter (70 fod) ned ad en mur. Dunia Baru har en "ahh-stemning", hvor dykkere kan nyde lange profiler på flere niveauer på mellemdybder, mens de søger efter en mangfoldig og spændende samling af havliv.

Få minutter fra Wakatobi Dive Resorts anløbsbro byder Dunia Baru på et storslået hårdt koralrev med en skrånende profil, der fører til en sandet platform, før den igen ruller af sted 20 meter (70 fod) ned ad en mur.

Dyk begynder med en nedstigning af fortøjningen til en dybde på 12 meter (40 fod), hvor en sandbund er præget af koralhoveder i mellemrelief. Skråningen over fortøjningen går over til koralklædte klipper, og de øvre løb er domineret af en staghorn og fingerkoralskov, der stiger til snorkeldybder. De fleste dykkere gemmer toppen af ​​skråningen til afgasning i slutningen af ​​dykket, men fotografer kører nogle gange lige for hjortene for at finde ud af de mange arter af kardinalfisk, der lurer blandt grenene, inklusive den mest eftertragtede, pyjamasen kardinalfisk.

This pair of Pajama cardinalfish (Sphaeramia nematoptera) are among many species of reeffpish that can be seen at Dunia Baru.

Pyjamas kardinalfisken er en fotografs favorit, da de har et af de klareste og mest usædvanlige farvemønstre af enhver fisk på revet. Fiskens slående rød-orange øjne skiller sig ud fra et grønligt-gult ansigt, der går brat over i midten af ​​kroppen til en sølvskinnende bagdel prydet med dybe karmosinrøde pletter. Dette usædvanlige farvemønster skaber udseendet af en sovende med grå øjne, der bærer polkaprikkede pyjamasunderdele - hvilket er en passende analogi, da disse fisk er natlige fodergængere.

Dykkere, der følger skråningen nedad fra fortøjningen, vil finde et væld af yderligere emner, der er værd at være opmærksomme på. Sandpletter er oversået med huler af rejekugler med deres samboende krebsdyrpartner. Det er god underholdning at se disse travle små rejer, mens de går i gang med at udgrave den fælles hule.

Rejekugler med deres samboende krebsdyrpartner giver god underholdning med den travle lille reje, der laver alt arbejdet med at udgrave deres fælles hule, mens rejekutlingen laver lidt eller ingenting udover at passe på faren.

A detour to the rubble piles found on the northern edge of the site at depths down to 20 meters provides an opportunity to hunt for flasher wrasse. Often considered one of the “holy grails” of macro photography, these brilliantly-festooned fish can present quite a challenge for underwater shutterbugs, as they rarely hold still long enough for a portrait.

Bumle-head leppefisk og papegøjefisk svinger regelmæssigt forbi, ligesom en lejlighedsvis høgenæs eller grøn skildpadde. Dunia Baru har også sin andel af farverige nøgensnegle og er et af de bedre steder i Wakatobi Marine Preserve til at opsøge regnbuefarvede fladorme.

Også på dette sted er mantis-rejer, som bygger kunstfærdige underjordiske kamre i sandet. Selvom de nogle gange dukker op i dagtimerne, ses disse andre verdensdyre dyr oftere under nattedyk. Og Dunia Baru er et populært sted for efter-mørkedykning, da det ligger kun en kort sejltur fra resortet, og oplever minimale strømme. Efter solen er gået ned, dukker en helt ny cast af karakterer op for at glæde dykkere over, hvad mange, der har besøgt dette websted, beskriver som en af ​​deres nye favoritter.

All in all, Dunia Baru is a great dive between such a great mix of beautiful hard corals, a deep drop-off, and unique marine life subjects. But don't forget, Wakatobi has over 50 other named dive sites that are worth a visit, making it a photographer's paradise for doing everything, from honing your skills or adding new and exciting imagery – be it wide angle, macro, or both to your photo library.

Photo credits: Walt Stearns