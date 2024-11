Wakatobis fantastiske udyr og hvor man kan finde dem

Dykkere falder ned på et af de mange dykkesteder ved Wakatobi.

Små ting er en stor attraktion på Wakatobi.

Wakatobis uberørte rev er hjemsted for en forbløffende samling af diminutive og farverige former for havliv, til stor glæde for krybspottere og makroer fotografering entusiaster.

Wakatobis dykkerguider er eksperter i at finde og pege på disse små skatte, men du kan lave nogle ret produktive dyr på egen hånd - du skal bare vide, hvor du skal lede.

Nemos værelseskammerater

Flase klovneanemonefisk med deres værtsanemone.

Find en søanemone, og du vil sikkert støde på nogle af Nemos samlevende fætre. Når du har taget nogle nødvendige portrætter af disse farverige klovnefisk, dvæle lidt og se nærmere blandt de bølgende fangarme.

Par porcelænskrabber (Family Porcellanidae) på en anemone.

Selvom du højst sandsynligt vil finde en porcelænskrabbe (Familie Porcellanidae) eller to, kan du måske støde på en harlekinkrabbe (Lissocarcinus laevis), der også går i gang med at lede efter madrester fra værtens madrester.

Harlekinkrabbe (Lissocarcinus laevis)

Til gengæld for gratis måltider og den beskyttelse, anemonens fangarme giver, yder disse krabber også den værdifulde tjeneste at fjerne overskydende slim og dødt væv fra anemonens krop.

Og så er der rejerne. Anemoner er vært for en farverig samling af kryptiske krebsdyr. Du har din hvid-plet anemone rejer (Periclimenes brevicarpalis), som også går af pragtfulde anemone rejer, påfuglehale rejer og klovne anemone rejer, og den smukke, men desværre navngivne Scarlet skunk cleaner reje (Lysmata), bare for at nævne amboinensis. nogle få.

Hvidpletanemonereje (Periclimenes brevicarpalis) også kaldet en påfuglhaleanemonereje.

Scarlet skunk cleaner rejer (Lysmata amboinensis), også kaldet en scarlet Lady og scarlet stribet renserejer.

En Squat Shrimp (Thor amboinensis) kaldes også en Sexet Reje, da de ofte vifter med halerne.

Et yndlingsfund er den sexede anemonereje (Thor amboinensis) – så opkaldt efter dens suggestive svajning af halen for at efterligne den bølgende virkning af anemonens tentakler.

Fan Favoritter

Sea Fans er et allestedsnærværende syn på Wakatobi vægge og ydre rev skråninger. Disse fladtrykte bløde koraller udvider forgrenede netværk af polypper for at høste et smørbord af strømdrevet plankton. Og de er ikke de eneste, der venter på at nyde denne bevægende fest med små snacks. Havfans er stedet for at finde nogle af Wakatobis mest storslåede miniaturer – pygmæ-søhestene. Disse små fyre er så gode til at gemme sig, at de forblev ukendte for videnskaben indtil for få år siden.

Bargibant pygmæ søhest (Hippocampus bargibanti)

Pontohs pygmæ søhest (Hippocampus pontohi)

Til dato er der syv kendte arter af pygmæ-havheste i havet, hvoraf fem kan findes på Wakatobis havfans. Det kræver et skarpt øje at lokalisere en pygmæ, og de bliver ofte ikke større end en menneskelig fingernegl og har fremragende camouflage, der hjælper dem med at blande sig med deres vært. Den gode nyhed er, at pygmæer bliver tæt på hjemmet og kan bruge hele deres liv på den samme havvifte. Bare spørg en dykkerguide om hjælp, og de kan sandsynligvis lede dig til den rigtige afdeling.

Perpetual Motion Predators

Havvifteklynger er et yndet tilholdssted for langnæset høgfisk (Oxycirrhites typus). Det karakteristiske rød-hvide krydsskraveringsmønster af dette skarpøjede lille rovdyr gør det til et yndlingsmotiv for undervandsfotografer. Selvom de kan vokse til størrelser på tre til fire tommer, kan høgfisk være svære at få øje på, da deres farvemønster passer perfekt sammen med de sammenfiltrede grene af en rød eller orange gorgonian. Bliv ved med at lede, for det vil ikke tage lang tid, før en høgefisk giver sin position væk.

Langnæsehøgefisk (Oxycirrhites typus) kan findes på havvifter og sorte koraltræer.

I modsætning til de fleste rovdyr i bagholdsangreb er høgefisken en jæger, der konstant er på farten, og som ofte holder pause i et kort interval, før den flytter til det næste sted i en løbende søgning efter bytte. En vellykket strategi til at observere og fotografere en høgefisk er at udsætte fiskens sidst kendte position og vente. Høgefisk har en vane med at vende tilbage til foretrukne bagholdsangreb regelmæssigt, og det er når du kan gribe skuden. Bare prøv ikke at komme til at lukke, eller det vil være væk på et øjeblik.

Kablet ind

Du skal muligvis dykke lidt dybere for at se en havpisk-kutling (slægt: Bryaninops), da de næsten udelukkende findes på en type sort trådkoral, der foretrækker en smule dybde. Så ikke kun vil du søge i lavere lys, du vil lede efter en lille og ofte stationær fisk, der er næsten usynlig. Sea whip gobies har gennemskinnelige kroppe, der filtrerer omgivende lys, så de matcher farven på deres omgivelser, og deres torso har vandrette stænger, der efterligner de fremspringende polypper på deres koralaborre. Yderligere tilpasninger omfatter gæller sat lavt på undersiden af ​​kroppen for minimal synlighed, bækken finner formet som suckers til at holde på deres vært og store øjne for at få øje på ethvert potentielt måltid, der driver forbi.

Havpisk kutling (slægt: Bryaninops har omkring 16 forskellige arter)

Når du har fundet en havpisk-kutling, kan du ende i en omgang gemmeleg. Deres skarpe syn vil advare dem om din tilgang, på hvilket tidspunkt de sandsynligvis vil flytte til den anden side af deres gren for at undgå opdagelse. Dette spil kan fortsætte i et stykke tid, mens de er ved at holde grenen mellem sig selv og enhver boble-bremsende ubuden gæst. Du kan have bedre held under et natdyk, da de har tendens til at bevæge sig lidt mindre efter mørkets frembrud. Når du har fundet en kutling, skal du lede efter en anden, for disse fisk danner ofte parring. Når disse fisk er i forældretilstand, vil de lægge en gruppe æg på en død del af korallen, og en af ​​forældrene vil stå på vagt. Find æggene, og du vil sandsynligvis også finde kutlingerne.

Tønder med hår

Et lille fund på Wakatobi, som ikke kræver meget at kigge, er den lyserøde behårede hummer (Lauriea siagiani), også kendt som fe-krabbe. Dette lille krebsdyr - som teknisk set hverken er en hummer eller en krabbe - sætter hus i en kæmpe tøndesvamp. Find en svamp, se på dens underside, og du vil sandsynligvis finde en af ​​disse lækre skabninger. Bare sørg for at bevæge sig langsomt, da de kan gemme sig i nærvær af en opfattet trussel.

Lilla behårede squat hummere (Lauriea siagiani) er en almindelig beboer af store tøndesvampe.

Der er faktisk en række arter af squat-hummer, du kan finde hos Wakatobi, men det er de lyserøde behårede, der er de fotogene favoritter. Deres halvgennemsigtige kropsrustninger får en perlelignende glød i lyset, mens dens sarte karakter fremhæves yderligere af en frakke af fint hvidt hår, som er mere end dekorativt. Pink behårede squat-hummere er planktonfødere, og den hårfrakke samler drivende bidder, som derefter plejes fra de fremspringende filamenter for at lave et måltid.

Nære slægtninge til den behårede sqaut-hummer, crinoid-krabben er faktisk en anden variant af squat-hummer, der tilhører geniet Allogalathea.

Når du ser efter behårede squat-hummere i tøndesvampene, så glem ikke at tjekke, at crinoiderne ofte sidder på toppen. Nede omkring, hvor crinoiden sætter sig fast på svampen, er en nær slægtning til den behårede, crinoid-krabben, som er en anden variant af squat-hummer, der tilhører geniet Allogalathea. Det fascinerende træk ved disse små krebsdyr er, at deres kropsfarve ofte matcher deres værtsfarve, så de kan blande sig.

Dette er blot et udpluk af det fantastiske og fascinerende havliv, du kan opdage ved Wakatobi, hvor dykkere og snorklere nyder eksklusiv adgang til et af verdens bedst beskyttede og mest biodiverserede koralrevs økosystemer. Lær mere om Wakatobi's Fantastic Beasts på deres blog Wakatobi Flow

