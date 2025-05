Wakatobi's Fascinating House Reef Regulars

Her er blot et lille udpluk af, hvad der kan findes på Wakatobi's House Reef. Og som mange dykkere og snorklere, der har oplevet dette undervands menageri af havliv, kan bevidne, fortjener det virkelig sin titel som verdens bedste kystdykning.

Wakatobi's House Reef omfatter et stort område med havgræsenge og lavvandede koralformationer, der ligger mellem stranden og en stejl koralvold, der styrter ned i dybet. Undervandsfotografer og kryb-observatører er kendt for at bruge dage og endda uger på at udforske dette vidtstrakte område, da det er hjemsted for et væld af havliv. En komplet liste over fund kunne fylde en bog, men for korthedens skyld er her syv stamgæster på House Reef, der giver fascinerende udsigt og gode fotomuligheder.

Wakatobis ulige par

Randalls rejekutling (Amblyeleotris randalli) parrer sig normalt med Alpheus randalli-rejer.

En omhyggelig søgning af sand- eller murbrokker på House Reef kan afsløre Wakatobis eget "ulige par". Randall's rejekutling (Amblyeleotris randalli) er en hulelevende fisk, der ikke er stor til husarbejde. I modsætning til kæbefisk og andre arter, der graver deres egne boliger i havbunden, lader denne kloge lille fisk sin værelseskammerat arbejde. Når du støder på en af ​​disse karakteristiske stribede fisk, vil du sandsynligvis se en lille reje ved siden af ​​den. Det er dette krebsdyr, der påtager sig ansvaret for at bygge og vedligeholde deres fælles underjordiske bolig. Til gengæld for lånevedligeholdelse nyder den næsten blinde reje den vagtsomme beskyttelse af den skarpøjede kutling, som opretholder en peripatetisk scanning af omgivelserne, mens rejerne slider med at fjerne affald.

Døm Labour

Nogle dykkere kalder dem convict blennies (Pholidichthys leucotaenia), andre siger engineering gobies. Det er højst sandsynligt, at du støder på unge af denne art, da de danner stimer, der tæller i hundredvis for at sværme revene, der lever af alger.

Fængselsblennier (Pholidichthys leucotaenia), Familie Pholidichthyidae

Disse unge kan forveksles med stribede havkat, da de efterligner markeringerne af denne meget giftige art for at narre potentielle rovdyr. Voksne er langt mere tilbagetrukne og tilbringer det meste af deres dag med at kigge fra mundingen af ​​de tunneler, de udgraver i sandet – deraf den tekniske reference. Hvis du tilfældigvis ser en voksen dukke op, vil du forstå den dømte appellation, da modne fisk antager ålelignende profiler med karakteristiske hvide striber på en sort baggrund, ligesom klassisk fængselsbeklædning.

Rengøringskon

Et par blåstribede renere lemfisk (Labroides dimidiatus) plukker parasitter fra en gedefisk.

De øvre vidder af Wakatobi's House Reef er dækket af rengøringsstationer, hvor renere læbefisk danser og piler ved at tiltrække kunder. Der er en indbygget grad af tillid involveret, når et rev rovdyr holder pause med kæber agape, hvilket tillader en falanx af små fisk og rejer at sværme over dens krop og ind i munden for at fjerne parasitter, død hud og bekymrende infektioner.

Men der er en lumsk beboer af revene, der udnytter rensestationens etos.

Blåstribet Fangblenny (Plagiotremus rhinorhynchos)

Den blåstribede fangblenny (Plagiotremus rhinorhynchos) efterligner udseendet og adfærden af ​​en ung, blåstribet rensende leppefisk. Men i stedet for at plukke parasitter, tager denne fangblenny en bid af kød. Denne fisks navnebror hugtænder kan dispensere en smertestillende gift, der indeholder morfinlignende opioider, der forhindrer offeret i at mærke nappen.

A Star Is Born

Hollywood lavede en stjerne ud af en lille lysende blå fisk ved navn Dory. Du kan finde hendes modstykke fra den virkelige verden på Wakatobi's House Reef, selvom du måske er lige så forvirret som tegneseriefiguren, når det kommer til navne. Paletten kirurgfisk (Paracanthurus hepatus) som går under navnet kongelig blå tang, flaghale kirurgfisk og bogstav-seks fisk, blot nogle få ud af de næsten dusin navne, som denne fisk har fået kendt.

Palette Surgeonfish (Paracanthurus hepatus)

Under alle navne er der ingen tvivl om det karakteristiske indigo og marineblå farvemønster, som voksne af arten har. Lige så ikonisk som dens farve er denne kirurgfisks spidse, tryne-lignende næse, lille mund og fine tænder. Dette lille tandarbejde bruges til at fjerne små stykker alger fra koraller og sten, hvilket giver Doris virkelige slægtninge en vigtig rolle i at holde koraller fri for algeovervækst.

Radens kløer

Peacock Mantis-rejer (Odontodactylus scyllarus)

Deres alienlignende ansigt og iriserende stilkplacerede øjne gør mantisrejer til en favorit blandt makrofotos. Mest berømt er den farverige påfugleknælere, som kan ramme sit bytte med hammerslag, der har et slag svarende til en kugle af kaliber 22. Men disse dødbringende knælere er ikke de eneste stomatopoder, der strejfer rundt på Husrevet. Der er et andet medlem af knælereklanen, der angriber med lige så voldsomhed, og det er en slasher. I stedet for at smadre hårdskallede byttedyr, spidder den spydende knælereje fisk og andre bløde væsner med en lynhurtig udfoldelse af sine modhager.

Gemmer sig i almindeligt syn

Blæksprutte cyanea, også kendt som den store blå blæksprutte eller dagblæksprutte.

Den store blå blæksprutte (Octopus cyanea), også kendt som dagblæksprutte på grund af deres daglige adfærd, er en favorit blandt snorklere og dykkere. Og selvom det kan virke risikabelt at udsætte sit bløde og ubeskyttede kød for dagens lys, har denne blæksprutte en plan: man kan ikke spise, hvad man ikke kan se. Mens de fleste har et talent for visuel bedrag, er dagblæksprutten særligt dygtig til camouflage, da den er i stand til at ændre både farven og teksturen af ​​sin hud på kort tid i en næsten perfekt matchning af omgivelserne. Denne evne tjener både til at afværge potentielle rovdyr og til at skjule blæksprutten fra dens egne ofre. Observatører har registreret dagblæksprutter, der ændrer deres udseende mere end 100 gange i løbet af et par timer.

Græsere og Munchere

Skildpaddeobservationer er næsten garanteret på Wakatobi's House Reef, og der er to arter, du med størst sandsynlighed vil støde på. Unge grønne skildpadder fouragerer i græsbedene tæt på kysten, jager efter vandmænd og bruger deres næb til at opgrave havbunden på jagt efter små krebsdyr og hvirvelløse dyr.

Stor grøn skildpadde, der spiser på havgræs i lavvandet

Senere i livet vil de skifte til en vegetarisk kost og selv græsse på havgræsset. Grønne havskildpadder spiller en vigtig rolle for søgræsøkosystemets sundhed, fordi de napper på de øverste dele af græsser uden at forstyrre plantens rødder, hvilket tjener til at forbedre sundheden og væksten af ​​havgræssengene.

Hawksbill Turtle kigger ind i kuppelporten på en fotografs kamera.

Bevæg dig ud på revets skråning, og du er mere tilbøjelig til at løbe over en høgenæsskildpadde. Hawksbills nyder en mere varieret kost end deres vegetariske fætre og vil gnaske på en blandet menu af svampe, anemoner, alger, blæksprutter og rejer. De fouragerer ofte rundt om stenbunker og bruger deres smalle hoveder og næblignende kæber til at nå ind i afkroge.

Dartfish Trifecta

Dartfisk, der har et blændende udvalg af regnbuefarver, er blandt de mest farverige fund på Wakatobi-revene. Men fiskevande og fotografer, der nærmer sig for aggressivt, vil snart opdage navnebroren hos disse letforskrækkede bundboere. Ved den første antydning af problemer, vil dartfisk dukke tilbage i de lån, de udgraver i sand eller murbrokker havbunde.

Dartfish iagttagere har en trio af muligheder på Wakatobi. Den første er den tofarvede Dartfish (Ptereleotris evides) som typisk findes på lavvandede rev, hvilket gør dem til et ideelt fund for snorklere. Disse fisk er blandt de største arter af dartfisk, der vokser til længder på op til 6 tommer.

TwoTone Dartfish (Ptereleotris evides)

Dykkere, der begiver sig ind i mellemdybder på 6 til 15 meter, kan lede efter ilddartfisken (Nemateleotris magnifica), som ofte findes i par, og som har en karakteristisk flammelignende farve fra midtersektionen til halen.

Par ilddartfisk (Nemateleotris magnifica)

Endnu dybere er de dekorerede dartfisk (Nemateleotris decora), som favoriserer de sanddækkede hylder og kløfter på revskråninger på dybder fra 15 til 30 meter.

Et par dekorerede dartfisk (Nemateleotris decora)

Luksuriøse vipper

De Beauforts fladhoved (Cymbacephalus beauforti), mere almindeligt kaldet en krokodillefisk.

Der bor en snigende jæger på revene i Wakatobi, men de fleste dykkere vil svømme lige forbi denne fisk uden at bemærke dens tilstedeværelse. Ligesom deres navnebror krybdyr, er krokodillefisken et bagholdsrovdyr, der tilbringer det meste af sin tid på at ligge ubevægelig på et rev, der udspringer, og venter tålmodigt på, at et måltid svømmer inden for rækkevidde af et veltimet udfald. Disse fisk er mestre i camouflage og kan tilpasse deres krops farve og mønstre, så de passer til deres omgivelser.

Øjet af en krokodillefisk

Krokodillefisk overvinder også en af ​​de mere almindelige gaver, der plager stealthjægere - øjnene. For at skjule deres skarpe, stive ansigt, vokser disse fisk lange, vippelignende vækster kendt som lappets. De uregelmæssige, kniplede former af disse lappet-vækster hjælper med at bryde de mørke, reflekterende konturer af øjnene op, som ellers kunne advare potentielt bytte om dette rovdyrs tilstedeværelse.

Jeg bider virkelig ikke

Selvom det ofte ses på nogle dykkersteder ved Wakatobi, er en af ​​de mest dødelige jægere i vandet faktisk ikke en revbeboer. Båndede havkraits er faktisk luftåndende krybdyr, der lever i land og laver åndedrætsjagt blandt koraller og søgræssenge. En havkrait kan forblive under vandet i op til en halv time, hvor der er god tid til at lokalisere bytte og give et dødeligt lammende bid.

Båndet havkrait (Laticauda colubrina) er mest genkendelig på deres karakteristiske sorte bånd, der løber langs hele kroppen.

Giften fra en havkrait er ti gange stærkere end en kobras, men dykkere har ikke meget at frygte. Disse slanger er ikke aggressive - selvom det ville være ekstremt uklogt at stikke en finger for tæt på på en truende måde. Wakatobi er også hjemsted for en bedrager. Båndede slangeål viser de samme tydelige hvide og sorte bånd af havkraiten, og regner med denne visuelle fejlretning for at narre potentielle rovdyr. Et nærmere kig afslører subtile forskelle, da kraitens krop er mere afrundet, og den har et lille, stumpt hoved.

