Wakatobi's Turkey Beach – Dykkersted #1

Hvis Wakatobis dykkersted Turkey Beach ikke handler om kalkuner, hvad handler det så om?

Nogle af de seværdigheder, du vil se ved Turkey Beach, omfatter store hvidplettede kuglefisk (Arothron hispidus), gylden spadefisk (Platax boersii) og selvfølgelig grønne havskildpadder (Chelonia mydas).

Se på et kort over Wakatobi's Reef, og du vil bemærke, at dykkerstedet kendt som Turkey Beach er opført som #1. Det giver mening, fordi — undtagen House Reef — det er en af ​​de to nærmeste navngivne steder til feriestedets anløbsbro. Hvor tæt er det? Hvis du sad med din morgenkaffe på Wakatobis restaurant ved havet og stirrede ud over vandet, ville du se lige ved starten af ​​det.

Gæster, der bor i Wakatobis nye Turtle Beach Bungalows, vil også have udsigt til denne plads fra deres veranda, da den ligger i den sydlige udkant af feriestedets grund. Som navnet antyder, er der en hvid sandstrand langs kysten, og dette er et yndet sted for familier, der leder efter et børnevenligt sted at svømme eller snorkle.

Wakatobis dykkersted Turkey Beach er en fortsættelse af det samme revsystem, der udgør House Reefs komplette koralrevskråninger og lodrette vægge.

Fra et dykker- og snorkelperspektiv er Turkey Beach faktisk en fortsættelse af det samme revsystem, som udgør House Reef. Den kystnære region, som er langt større end House Reef, er domineret af en bred flade af søgræssenge på 1 til 3 meter dybe. Udadtil ændrer plateauet sammensætning til et rigt og livligt koralrev, der får et lignende brat fald ned i dybet, men med nogle få subtile forskelle i dets topografi.

I stedet for at have en næsten lodret profil, der kører kontinuerligt, skifter revet med jævne mellemrum tempo fra væg til stejl skråning og tilbage igen. Når du bevæger dig langs dens ansigt, vil du finde et eventyrland af hårde og bløde koraller og svampe fra toppen af ​​revet (i en dybde på 2 til 3 meter) ned forbi 50-meter-mærket.

En skole med storpiggede glasfisk søger tilflugt under en bordkoral.

Når strømmene rammer deres zenit, samles fiskestimer for at spise nær revets kam. Ind imellem farer farverige anthias og fusiliers rundt i deres forsøg på at fange et måltid uden selv at blive det. På ethvert givet tidspunkt kan du støde på en forbipasserende ørnerokke eller to eller en strejfende skole af pukkelpapegøjefisk. Et nærmere kig på revets folder og sprækker vil afsløre en bred vifte af krebsdyr og andre hvirvelløse dyr.

Turkey Beach er kendt som et af de bedste steder i Wakatobi marinereservat for at finde skildpadder.

Grøn havskildpadde (Chelonia mydas) slog sig ned på revet ved Turkey Beach for at få en lur.

Ud over denne mangfoldighed af havliv er det meste af terrænet fyldt med lavvandede udhæng og underskæringer, som giver stedets mange fastboende grønne skildpadder hyggelige steder at tage en lur. Faktisk er Turkey Beach kendt som et af de bedste steder i Wakatobi marinereservat for at finde skildpadder. Dag eller nat vil dykkere støde på en sund bestand af grønne havskildpadder. Ved højvande kommer de ind i lavvandet for at nappe søgræsser, og på dybere skråninger kan de få selskab af et par høgenæbskildpadder, der snurrer på svampe.

I betragtning af antallet af skildpadder fundet på dette sted, kan du undre dig over, hvorfor det ikke blev navngivet Turtle Beach? Svaret har at gøre med den flersprogede karakter af Wakatobis kundekreds. Tilbage i feriestedets tidlige dage blev en gæst fra Tyskland betaget af de mange havskildpadder, man stødte på under et dyk, men havde også nogle udfordringer med at forstå, hvordan man siger "skildpadde" på engelsk, og fejlagtigt omtalte dem som "kalkuner." Fra det tidspunkt holdt navnet Turkey Beach fast.

Dykker cruiser langs en af ​​de mere lodrette profiler på Wakatobi dykkersted Turkey Beach.

Ligesom House Reef kan strømme ved Turkey Beach svinge i styrke og retning og flyde både nord og syd baseret på tidevandscyklussen. Som følge heraf er der ingen fortøjningsbøje på dette sted, og alle dyk udføres som drift. Afhængigt af strømmens styrke kan dykkeplaner indebære en blid drift eller blive mere spændende.

Ud over regelmæssige planlagte besøg af feriestedets dykkerbåde, betjenes Turkey Beach af Wakatobi's taxabåde. Når strømme flyder mod nord, kan dykkere tage en fem-minutters taxa-bådtur til stedet og derefter nyde et udvidet driftdyk, der bringer dem tilbage til resortets anløbsbro.

Mellem dens nærhed til resortet og hvad det har at tilbyde, er Turkey Beach et af Wakatobis populære natdykkersteder. Efter mørkets frembrud vil du sandsynligvis finde skildpadderne gemt under en afsats og sove. Du vil også finde det sædvanlige kaste af natlige væsner, inklusive løvefisk på jagt, blæksprutte glidende mellem korallerne, blæksprutter på patrulje, papegøjefisk gemt i deres slimede kokoner og alskens krabber, der suser rundt.

Dag eller nat er et dyk ved Turkey Beach en givende oplevelse, og det er stadig et af Wakatobis mest elskede dykkesteder.

