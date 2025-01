Wakatobi's Wall to Wall Paradise

Hvis du er til vægdykning, vil du være i væg-til-væg-paradis ved Wakatobi

Uanset hvor mange gange du har oplevet det, vil det første øjeblik, hvor du når kanten af ​​en ren undervandsvæg, altid være en spænding. Det ene sekund finder du gennem et lavvandet koralrev, det næste bliver du suspenderet over kanten af ​​afgrunden. Denne topografiske kontrast er især skarp på Wakatobi Dive Resort, hvor mange af dykkerstederne omfatter stejle vægge, der begynder på meget lave dybder - nogle mindre end 10 fod dybe og dykker ned til en lodret bane til dybder langt ud over de accepterede grænser for sportsdykning. Slut dig til os til dette virtuelle vægflyvende dykkeeventyr, der går lodret.

Ud over revetoppen på Wakatobis berømte House Reef er en ren væg dækket med en farverig række af hårde og bløde koraller, havvifter, svampe og sækhuder.

Over kanten

Dykbåd ved kanten af ​​muren Det er et fantastisk syn, når dykkerbåden nærmer sig en af ​​Wakatobis vægge, og stævnen flyder over et koralrev, der ser ud til at være tæt nok til at røre ved. Foto af Didi Lotze

Dykkerbådens kaptajn manøvrerer blidt tæt på kanten af ​​revet. Morgensollys trænger ind i vandets rolige overflade og giver et dramatisk indblik i, hvad der ligger under. Kontrasten er forbløffende mellem havets dybe hypnotiske blå og den pludselige stigning af revets kam, der ser lavvandet ud nok til at stå i. Ser du ud over siden, kan du følge en stor del af murens rene ansigt et godt stykke ned gennem krystalklart vand.

Et sidste geartjek og et kæmpe skridt senere bliver du konfronteret med et lavvandet område ovenover og dybet nedenunder, når du begynder at falde med en subtil udluftning af din BCD. Undervejs fanger en stor, farverig jadegrøn anemone med sit væld af klovnefisk tæt ved kanten af ​​væggen dit øje, men de kan vente. Lige nu er det tid til at besøge kælderen. Flankeret af din kammerat og din dykkerguide, stiger I tre ned i formation som faldskærmsudspringere, der falder frit i slowmotion. Rejser i et roligt tempo din dykkercomputer's dybdeaflæsninger begynder at tikke ind i de trecifrede cifre, mens landskabet på samme tid har gennemgået nogle dramatiske ændringer.

Svampe ned i denne skyggefulde verden for at antage vidunderlige optrædener.

Hernede, i læ for overfladebølger og stormflod, vokser tingene sig større. Forsiden af ​​væggen er oversået af lunde af store bløde koraltræer og havvifter bredere end to gange dine strakte arme. Svampe nede i denne mere skyggefulde verden begynder at antage mere besynderlige proportioner, som tøndesvampe, der er blevet meget større end en egentlig tønde. Du ville ønske, at du havde sat dig op til at skyde vidvinkel i morges, men så igen, der er flere vægge, end du kan tælle, og selvfølgelig vil der være nogle kryptiske væsner, der tager ly blandt murens sprækker.

Dykker med rød havvifte og piskekoraller. Placeret på den vestlige side af Sawa Reef-systemet Pinki's Wall byder på enorme tøndesvampe og store gorgoniske havvifter, der vokser på afsatserne, som alle rummer en række forskellige skabninger.

Tag en hurtig virtuel tur på et par af Wakatobis vægge Her

Der er også flere typer fisk, du ikke havde lagt mærke til på nogle af de mere lavvandede dyk, såsom anthias og basslets med stribede markeringer eller plettede farvemønstre i levende nuancer, der ser næsten elektrificerede ud. Et udbrud af bevægelse og farve fanger dit øje. Det er en lille orange og lyserød fisk, der holder tæt på væggen, og derefter med jævne mellemrum styrter ind åbent vand, afbrænding sin finner og ser ud til at blive en endnu lysere nuance af orange, pink og lilla. Når du husker en briefing før dykket, genkender du dette som en hanlig leppefisk, der har til hensigt at tiltrække en potentiel makkers opmærksomhed.

En Wakatobi dykkerguide tiltrækker din opmærksomhed med en "kom over"-bevægelse. Hun svæver tæt på en stor gorgonian og peger på det, der ligner, ja, flere grene af gorgonianen. Du ser. Så kig nærmere. Ikke noget. Så endelig ser du det: en lille søhest, lille nok til at ligge hen over din negl, med en farve og tekstur, der perfekt efterligner dens gorgonske vært. Du kan undskyldes for ikke at se dette lille væsen. Pygmæ-søhestens camouflage er så perfekt, at forskerne først opdagede de fleste af arten efter år 2000.

Et glimt af en perfekt camoufleret pygmæ søhest er et syn, der sjældent glemmes. Denne lille fyr blev fotograferet ved Fan 38 East, en karakteristisk Wakatobi-væg kendt for sine mange, mange havfans.

Dine fotografiske bestræbelser på at fange den lille fyr begynder at få det bedste ud af dig, mens du forsøger at forblive stabil med tilsyneladende intet under dig. Men før nogen frustrationer kan træde ind, træder din guide ind for at fungere som et menneskeligt stativ. Med den ene hånd holdt fast på et stykke livløs sten, den anden under armen eller ved toppen af ​​din tank, bliver opgaven pludselig let. Klik på lukkeren, og du har ham. Mens du betragter dig selv som heldig at have set en, så husk at takke din dykkerguide for både hendes skarpe øjne og hendes stabile hjælp.

Middle Grounds: Besøg Wakatobis antikke kystlinje

Tiden ser ud til at stå stille, mens du holder dig ubevægelig langs murens tårnhøje flade. Men nitrogen-uret kører, og der er meget mere at se. Din guide fører dig på en langsom opadgående travers mod mere mellemliggende dybder, hvor murens ansigt er pockmarkeret af et omfattende netværk af skyggefyldte underskæringer og huler. Ved en aftenpræsentation i Longhouse for et par nætter siden forklarede dykkercenterlederen, at dele af muren inden for dette dybdeområde blev formet af bølgevirkninger for tusinder af år siden, da havniveauet var lavere.

Nede omkring 100 fod (30.5 meter) vil dykkere ofte støde på udhæng og afsatser i siden af ​​muren, som blev formet af bølgevirkninger for tusinder af år siden, da havniveauet var lavere.

Disse ældgamle erosioner giver nu ly for en række tilbagetrukne væsner, som afsløres ved en omhyggelig tilgang og den velovervejede brug af et lille dykkerlys. De afslørende antenner, mens hummere rager ud fra en sprække, en anden fordybning afslører en grøn skildpadde.

Topping hvis off

At gå mere lavvandet til en dybde, de fleste ville blive ved for et sikkerhedsstop, er dykket stadig langt fra overstået. Et hurtigt blik på din computer's display viser, at din resterende no-stop tid ikke engang er begyndt at nå et enkelt cifre. Din trykmåler viser, at du stadig har en behagelig reserve til at fortsætte og få mest muligt ud af Wakatobis varemærke 70-minutters profiler.

At bevæge sig op til lavere dybder betyder mere sollys, efterhånden som revet begynder at få et andet udseende. Foto af Walt Stearns

Så du bruger de sidste ti til 15 minutter på at udforske revets koralldækkede lavvandede plateau. Tilbage oppe på toppen får revet et anderledes udseende i det stærke sollys. De store røde og orange gorgonianer og havvifter er erstattet af pletter af læderkoraller og indviklede formationer af plade- og bordkoraller. Med tidevandet på næsten dødt lavt niveau stiger korallerne næsten til overfladen, og deres refleksioner spejles i det rolige lavvandede vand, hvilket skaber en surrealistisk dobbelteksponering af revet.

Efter at have beundret det store billede, vender din opmærksomhed tilbage til detaljerne, mens du begynder en jagt gennem koralkammens toppe og dale. En skole af sorte triggerfish, almindeligvis omtalt som sorte durgons, går forbi, deres bryst- og ryg finner bølgende med en flagrende bevægelse, der er mere beslægtet med flyvning end svømning.

En skole af udløserfisk går forbi, deres bryst- og ryg finner bølgende med en flagrende bevægelse, der er mere beslægtet med flyvning end svømning.

Når du kigger over din guide, får jer to at bevæge jer op og ud væk fra revet, så båden kan samle jer op. Din computer siger, at der er gået 74 minutter under dykket. Tilbage om bord, mens du stirrer ud over siden på jagt efter blæksprutten, der siger farvel, sender din guide et stort, lyst smil og spørger: "klar til endnu et dyk?" Så indser du, at der vil være mange flere muligheder for at opdage disse snigende jægere og de mange andre fantastiske skabninger, der kalder Wakatobis vægge hjem.

For mere information om Wakatobi Dive Resort, besøg https://www.wakatobi.com