Hvalhajer på kollisionskurs

Global opvarmning har potentialet til at omrokere de rum, der bruges af livet på Jorden, på tværs af alle økosystemer. Og vores ny forskning viser, at hvalhajer – verdens største fisk – kan være i fare, da opvarmning af havene kan tvinge dem ind på travle menneskelige sejlruter.

Mere end 12,000 marine arter forventes at omfordele i fremtiden, efterhånden som havene varmes op. De dyr, der ikke er i stand til at bevæge sig for at forblive i passende miljøer, risikerer at blive helt udslettet.

Men tingene er anderledes for større og meget mobile dyr, der kan bevæge sig frit for at finde forhold, der passer til deres behov. For dem er skiftende havforhold muligvis ikke så stor en trussel isoleret set, da de kan migrere til køligere have.

Skiftende forhold kan snarere tvinge arter ind i nye og mere farlige områder, hvor de kommer i kontakt med skibspropeller og andre direkte menneskelige trusler.

Vi frygter, at det vil ske med hvalhajer. Disse enorme hajer kan nå op til 18 m – omkring fire biler fra ende til anden – men på trods af deres størrelse og robuste udseende har deres antal allerede faldt med mere end 50 % i de seneste 75 år.

Hvalhaj i Andamanhavet (Abe Khao Lak)

In tidligere forskning vi opdagede, at dette fald delvist kan skyldes kollisioner med store skibe. Hvalhajer er særligt sårbare, da de sejler rundt og lever af plankton og andre små organismer, og de behøver sjældent at svømme hurtigere end menneskets gangtempo. Mens de tilbringer lange perioder med at bevæge sig langsomt nær overfladen, bliver de ofte ramt af skibe og dræbt.

Vores nye forskning bygger på dette tidligere arbejde. Vi oplever, at klimaændringer vil bringe disse føjelige giganter i endnu større fare, da deres foretrukne levesteder flytter ind i nye områder med tung skibstrafik.

En usikker fremtid

Forskningen blev udført af et internationalt hold af mere end 50 videnskabsmænd fra 18 lande involveret i Global Shark Movement Project, ved at bruge 15 års satellitsporingsdata fra næsten 350 individuelt mærkede hvalhajer.

Bevægelsesspor blev tilpasset til temperatur, saltholdighed og andre miljøforhold på det tidspunkt for at bestemme, hvilken slags habitat hajerne foretrak.

Disse relationer blev derefter projiceret frem i tiden baseret på klimamodeller (kraftfulde computerprogrammer, der simulerer klimaet) for at afsløre, hvilke dele af havet der i fremtiden kan have lignende forhold som dem, arten bruger i dag.

Vores state-of-the-art tilgang afslørede helt nye områder, som muligvis vil kunne støtte hvalhajer i fremtiden, såsom amerikanske farvande i Stillehavet i regionen omkring den Californiske bugt, japanske farvande i det østlige Kinahav og Atlanterhavet. i mange vestafrikanske lande.

Vi indså hurtigt, at disse regioner er hjemsted for nogle af verdens travleste havne og skibsmotorveje, så vi overlejrede vores kort over habitatpræferencer med kortene for global skibsfart for at fastslå, at hajer forventes at løbe ind i skibe.

Verdens vigtigste sejlruter, med de mest trafikerede veje farvet gul. Område C (USAs vestkyst), D (Vestafrika) og E (Østasien) forventes at blive mere velegnet til hvalhajer, efterhånden som havene bliver varmere (Womersley et al / Nature Climate Change, CC BY-SA)

Gennem dette anslår vi, at samforekomsten mellem hajer og skibe vil være 15,000 gange større ved udgangen af ​​dette århundrede, hvis vi fortsat er stærkt afhængige af fossile brændstoffer, sammenlignet med kun 20 gange større, hvis vi følger et scenarie for bæredygtig udvikling.

Det betyder ikke, at kollisioner vil stige 15,000 gange eller endda 20 gange, da vi kun kan forudsige, hvor hvalhajer vil være i fremtiden, og det præcise antal skibe vil variere. Men hvis hajerne flytter ind i disse nye områder og deres travle sejlruter, er øget dødelighed en meget reel mulighed.

Vi har allerede optaget satellitmærker, der er fastgjort til hajer, der brat stopper transmissioner i sejlruter, med dybderegistreringsmærker, der viser, at hajerne langsomt synker - sandsynligvis døde - til havbunden.

Skifter takt

Vores resultater er alarmerende, men fremhæver, at vi har kapaciteten til at ændre bestandsbanen for hvalhajer. I dette tilfælde kan vi ved at afbøde klimaændringer også indirekte sikre, at havet er et mere sikkert sted for nogle af dets største beboere.

Vi ved allerede, hvilke strategier vi skal prøve for at begrænse kollisioner mellem skibe og hajer. I februar 2024 fremlagde et møde mellem underskrivere af FN's konvention om bevarelse af vandrende arter en række anbefalinger med særligt fokus på hvalhajer.

Disse omfatter langsommere hastigheder og omdirigering nøglesteder, og opsætning af et kollisionsrapporteringsnetværk. Det er nu op til de enkelte regeringer at handle.

Det er muligt, at andre arter vil opleve lignende pres som følge af klimaændringer. For eksempel kan hedebølger i havene tvinge andre hajer ud i køligere overfladevand, som udnyttes af langlinefiskeri, eller ind i dybere dybder, hvor der er mindre ilt.

Det er tid til at flytte vores fokus på disse interagerende stressfaktorer i fremtiden, så vi kan begynde at kvantificere mosaikken af ​​trusler, som havdyr må udholde i morgendagens have og beskytte dem, der er mest udsatte.

