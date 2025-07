Wakatobis super rummelige dykkerbåde

Tag en tur på Wakatobi dykkerresorts ikoniske dykkerbåde

En dykker udforsker det populære Wakatobi-dykkersted, Zoo, en kort bådtur fra resortets anløbsbro.

De fleste dykker- og snorkelture starter med en bådtur. Det gælder på de fleste destinationer rundt om i verden, inklusive Wakatobi Resort. Ja, der er House Reef, som er et af de mest anerkendte kystdykkersteder i verden. Men for at opdage hele omfanget af resortets havreservat, bliver du nødt til at komme ombord på noget, der flyder. Vi vil gerne introducere dig til Wakatobi-flåden og dele nogle af grundene til, at mange dykkere mener, at de er de ideelle både til komfort, personlig opmærksomhed og dykkerglæde.

Mød flåden

Wakatobi Resort driver en flåde på ni dedikerede dykker-/snorkelbåde. Her ser du fire raftede op til resortets anløbsbro, der gør klar til en morgenafgang.

Wakatobi Dive Resort driver en flåde på ni dedikerede dykker-/snorkelbåde, alle omkring 20 meter/67 fod i længden, med en strålebredde på 4.5 meter/14.7 fod. Fordi hver er håndbygget af håndværkere, er ikke to identiske, men alle følger et lignende design og layout. Selvom de er traditionelle i designet, er de udstyret med moderne sikkerheds- og navigationsudstyr såsom oxygen, GPS og marineradioer.

Et af de vigtigste fællestræk ved Wakatobis både er de lange tage. Solbeskyttelse er et vigtigt, men alt for ofte overset aspekt ved dykker- og snorkelaktiviteter i troperne. De kølende effekter af vand og vind kan forhindre passagerer i at bemærke den fulde effekt af soleksponering, men det tager ikke lang tid at udvikle invaliderende solskoldning eller dehydrering. Derfor er Wakatobis både overdækket fra stævn til agterstævn, og det er ikke nødvendigt for passagerer at smøre solcreme ind eller tage solcreme på for at undgå at blive forbrændt. Og for dem, der ønsker at fange solens stråler, er der en rummelig åben sektion til afslapning på stævnen.

"Jeg har dykket meget i båd og ved, hvor ubehageligt det kan være, når der er 12 eller 14 personer på en mindre båd, der prøver at udstyre sig uden albuerum. Jeg blev forelsket i Wakatobis både. De er åbne, rummelige og superkomfortable." ~ Gæst Mitchell Bennett

Et andet designelement, som gæster på Wakatobis både virkelig sætter pris på, er placeringen af ​​badeværelset, eller det, som nautiske typer kalder "toalettet". Ombord på mange både involverer en tur til toalettet, at man forcerer en stige ned i en forkahyt og derefter går ind i et lukket rum for at tage sig af det nødvendige, mens båden hopper hen over bølgerne. Wakatobis dykkerbåde har et rummeligt toalette med et varmtvandsbruser i det mere stabile agterområde og på dæksniveau.

Personlige rum

De lange profiler på Wakatobis både giver rigelig plads til bænke og masser af albuerum til at udstyre sig og bevæge sig rundt. I teorien kunne hver båd komfortabelt rumme et stort antal dykkere, men Wakatobis stil er ikke stor. For eksempel tager resortets største båd maksimalt 16 dykkere, mens deres lidt mindre både har et maksimalt antal gæster.

Wakatobi dykkerbåde handler om plads og komfort, og hver af dem måler cirka 20m/67 fod i længden, med en 4.5m bred stråle, der sikrer, at gæsterne har masser af albuerum. Ud over at være meget stabile på vandet, har de et tag i fuld længde for masser af dækning fra solen.

Ting som ansigt masker, finner, booties, and other personal items are stowed in individually-numbered storage baskets beneath the gunwale benches. Each guest is assigned a numbered basket when they first check in with the dive center, and those baskets are then transferred to and from boats by the dive staff throughout the guest’s stay.

Et dedikeret kamerabord og skyllestation er placeret tæt på bådens bagende, mens udgang til og fra vandet sker ved brede sidedøre på begge sider af båden. Disse åbninger er placeret midt mellem kamerabordet og de forreste bænksæder, hvilket giver fotografer plads til at samle deres udstyr uden at være i vejen for andre dykkere og snorklere, der kommer ind eller ud af vandet.



"Sideindgange på Wakatobi-bådene er et stort plus. De gør det meget nemt at komme ind og ud af vandet, og man udsættes ikke for motorudstødning, hvilket gør den meget mere komfortabel end de fleste dykkerbåde, jeg har været i under mine rejser."” ~ Gæst Ken Glaser

At komme ind i vandet er mere et skridt fra siden end et kæmpe skridt, med et fald på 30 cm ned til vandet. Dykkere, der har brug for en lettere adgang af årsager som lændeproblemer, kan blot sidde ned og lade dæksbesætningen hjælpe dem med at komme ind og ud af deres udstyr. Det er også nemt at komme tilbage i bådene, da der er en meget robust stige med brugervenlige håndtag. En yderligere fordel ved sideindgangspunkterne er adskillelsen fra bådens motorudstødning, som er langt væk i agterstavnen.

Private Anliggender

Wakatobi VII, en dedikeret privat dykker-/snorkelbåd, har et super rummeligt overdækket dæk, der inkluderer en skyggefuld spiseplads, køkkenstation, omklædningsrum med badeværelse og bruser, et sæt solsenge på fordækket og et fuldt åbent dæk på taget til sightseeing eller stjernekiggeri om aftenen.

Wakatobi’s Super Spacious Dive Boats 10 Wakatobi’s Super Spacious Dive Boats 11

Wakatobi-flåden omfatter to fartøjer bygget specielt til at rumme private chartre og give enkeltpersoner eller små grupper en virkelig personlig dykkeroplevelse. I stedet for bænksæderne i fuld længde, som findes på resortets andre både, omfatter det rummelige overdækkede dæk en skyggefuld spiseplads, forreste liggestole, en køkkenstation og et omklædningsrum med et komplet badeværelse og bruser. Et særligt træk er et øvre dæk, som kan bruges til sightseeing, solbadning eller til at nyde middagen under stjernerne. Mere om private både >link..

Lokale praktiske forhold

Du kan undre dig over, hvorfor et førsteklasses dykker- og snorkelresort som Wakatobi ville drive en flåde af, hvad der ser ud til at være traditionelle indonesiske færger. Hvor er de slanke glasfiberlanceringer udstyret med et par halsede turbodiesels og skinnende metalskinner?

Wakatobi VI holder ind til resortets mole.

Der er mange grunde til, at de gik den traditionelle vej, begyndende med deres forpligtelse til bæredygtighed og samfundsforvaltning. Som en del af Wakatobi-missionen om at skabe økonomisk fordel for lokalsamfundet i stedet for at importere fabriksbyggede dykkerbåde, bestilte de lokale bådebyggere til at skabe vores ikoniske både.

At bygge lokalt holdt ikke kun indtægterne i samfundet, det gav også nogle miljømæssige fordele. Valget af bæredygtige træsorter frem for glasfiberharpikser reducerede emissionerne forbundet med byggeri, mens bygning tæt på hjemmet også reducerede det CO2-fodaftryk, der skabes ved at importere både fra fjerne steder.

Ud over "feel good"-aspekterne ved at bygge lokalt, er der adskillige praktiske årsager bag Wakatobis valg. Den første er pålidelighed. Fordi bådene er bygget af lokale håndværkere, kan reparationer udføres hurtigt og nemt – ingen ventetid på, at en proprietær del bliver fløjet ind fra en fabrik tusindvis af kilometer væk. Som et resultat håndteres mekaniske problemer og vedligeholdelse mere hensigtsmæssigt af deres team.

Og så er der effektiviteten. Den lange og relativt slanke form på deres dykkerbåde gør det muligt for dem at blive drevet af en enkelt motor, hvilket forbruger langt mindre brændstof og skaber færre emissioner end højhastigheds-turbodieselbåde. Resortets både sejler afsted med hastigheder på omkring 17 km/t, hvilket er hurtigt nok til vores dykkerstil. Ved Wakatobi er de fleste steder typisk kun ti til 11 minutter væk, og selv vores fjerneste steder nås på mindre end en time.

Dette bringer os til den tredje fordel ved deres traditionelle design, som er komfort. Ved de afslappede hastigheder, vores både sejler, er der ingen dunkende eller slingrende, og motorstøj reduceres til en lav burble, der giver mulighed for normale samtaler. Skrogdesignet er ekstremt stabilt både undervejs og i hvile på en fortøjning. Passagerer kan slappe af på vej til pladsen og bevæge sig uden at skulle gribe fat i gelændere for at holde balancen. Og selvom de sjældent støder på råt vand, giver Wakatobi-bådenes skarpe stævner og stejle profiler dem mulighed for at skære sig igennem hug og bølger med en let bevægelse.

Det menneskelige element

En af Wakatobis altid smilende dykkerbådsbesætninger.

En af de vigtigste og mest værdsatte funktioner ved Wakatobi-dykkerbådene er ikke et fysisk element, men det menneskelige element. Vores bådbesætninger og dykkerpersonale er meget stolte af at yde den højeste grad af personlig service og opmærksomhed. Det begynder, selv før gæsterne går ombord. Dykkerpersonalet håndterer al udstyrsoverførsel til og fra båden og opsætter dit udstyr. Hvis du foretrækker at opsætte dit eget udstyr, er det fint, og vi er der for at hjælpe, hvis det er nødvendigt.

Hele dykkeholdet er fremragende. Efter briefingerne følte jeg, at jeg næsten selv kunne navigere på webstederne, så grundige og personlige beskrivelserne er." - Joe Bennett

Før hvert dyk giver Wakatobis guider ikke blot en grundig briefing om, hvad man kan forvente, men diskuterer også forventninger med hver gæst og skræddersyr dykket derefter. I vandet er vores dykkerguider eksperter i at give det helt rigtige niveau af opmærksomhed, uanset om det er at være der for at hjælpe mindre erfarne dykkere, lade mere dygtige dykkere sætte tempoet eller fungerer som eksperter i at spotte dyr. Lige så stor opmærksomhed gives til snorklere, der ofte ledsager dykkere til de mange steder i Wakatobis havreservat, der har omfattende lavvandede rev.

Komfort og personlig opmærksomhed er i højsædet for Wakatobis serviceetos, inklusive dine dykkerbådsoplevelser, så dine ferieminder bliver endnu større.

Efter hvert dyk får gæsterne et kølende håndklæde med mintduft samt snacks og drikkevarer. Wakatobis kokke vil også imødekomme diætkrav eller ønsker på bådene; gæsterne skal blot spørge, og de sørger for, at det er der, inden båden forlader molen. Det er detaljer som dette, der gør tiden på en Wakatobi-båd til mere end blot et overfladeinterval eller en nødvendig optakt til oplevelsen i vandet. Faktisk anser mange gæster den afslappende tid, der bruges på at sejle til og fra dykkersteder, for at være en helt igennem fornøjelig del af den samlede resortoplevelse.

Hvis du endnu ikke har oplevet, hvor fornøjelig en dykkerbåd virkelig kan være, så gå til wakatobi.com, book dit besøg og kom ombord.